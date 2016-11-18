Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış

2016 yılında Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında büyük artış yaşandı. Reuters'ın Alman Funke Mediengruppe gazetesine dayandırdığı habere göre, 2016 yılı Ocak-Ekim arası dönemde 4 bin 437 Türkiye vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

2015 yılının tamamında Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı 1717 olmuştu.

Gazetenin verdiği sayılara göre, 2016'nın ilk altı ayında her ay ortalam 350 kişi iltica başvurusu yaptı. Ekim ayına doğru bu sayı 485'e ulaştı.

Reuters'ın bilgisine başvurduğu Almanya Federal Gömen ve Mülteci Bürosu (BAMF) ise bu konuda açıklama yapmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği partisinin müttefiki Hristiyan Sosyal Birliği'nin meclisteki içişleri komitesinin sözcüsü Stephan Mayer ise konuyla ilgili açıklamasında iltica başvurularında artışın sürmesini beklediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri yetkililerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet yapanların Almanya'ya iltica başvurusu yapabilecekleri yönündeki açıklamalarını da eleştiren Mayer, "Türkiye'deki muhalif vatandaşları iltica başvurusu yapmaya davet ederek Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Muhalefetin ortadan kaybolması tam da Erdoğan'ın istediği şey" diye konuştu.

Öncesinde de 'soykırım tasarısı' ve İncirlik ziyareti nedeniyle iki ülke arasında sert tartışmalar yaşandı.

2 Haziran'da Almanya parlamentosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ysa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna "İlişkilerimiz ciddi boyutta etkilenecek" tepkisni gösterirken, Alman vekillerin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerleri ziyaret etme talebi, Ankara tarafından reddedildi. Bunun üzerine Almanya, Ankara'ya "İncirlik'teki askerlerimizi çekeriz" uyarısı yaptı.