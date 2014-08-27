Almanya'ya ilk ebola hastası getirildi



Dünya Sağlık Örgütü'nün ebola virüsü bulaşan doktoru, Hamburg'daki Eppendorf Üniversite Kliniği'nde tedavi görmek üzere ülkeye giriş yaptı.

Eppendorf Üniversite Kliniği, hastanın kimliğine dair daha fazla bilgi verilemeyeceğini açıkladı. Hamburg sağlık yetkilileri, Sierra Leone'de ebola virüsü bulaşan Senegalli doktorun, özel bir jetle getirtildiğini ve uçaktan yardım almadan inebildiğini belirtti.

Doktorun, havaalanından izole edilmiş bir ambulans içinde, güvenlik önlemleri gereği polis eşliğinde kliniğe getirildiği belirtildi. Hastanın transferinin, toplum sağlığı, havayolu çalışanları ya da ulaşımı sağlayan kişiler için bir tehlike oluşturmadan tamamlandığı ifade edildi.

Klinik doktorlarından Stefan Schmiedel, hasta doktora öncelikle acı ve ateş terapisi uygulanacağını ve bu sayede ebolanın öldürücü etkisinin azaltılabileceğini kaydetti. Ebola virüsü hemorajik ateşe yol açarak, sıklıkla ölüme sebebiyet veriyor. Virüse karşı henüz bir ilaç bulunmuyor. Hasta doktorun tedavisinde henüz onaylanmamış bir ilacın kullanılıp kullanılmayacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

Stefan Schmiedel, ebola virüsünün insandan insana geçmesinin zor olduğunu bir kez daha vurgulayarak, virüsün ancak vücut sıvılarıyla doğrudan temas ve virüs bulaşmış kişilerin salgıları üzerinden geçebileceğini belirtti.

Hamburg'daki Eppendorf Üniversite Kliniği, Almanya'da bulaşıcı ve tehlikeli hastalıklara yönelik özel tedaviler uygulanan dokuz hastaneden biri. Klinikte, virüslerin bulaşmasını engelleyecek özel izolasyon odaları yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının bin 400'e çıktığını açıkladı. Çok sayıda doktor ve hasta bakıcıya da virüs bulaştığı belirtiliyor. Nijerya'da okulların açılması bir ay ertelenerek eylül yerine ekim ortasında bırakıldı. Air France Havayolları da Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a seferlerini iptal ettiğini duyurdu.