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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya hırsızlık çeteleri geliyor

Alman emniyeti, soygun amacıyla Almanya'ya gelen suç çetelerinin arttığı açıkladı. Artan hırsızlık olaylarının sebebi ise Avrupa'da artan yoksulluk.

16 Mayıs 2016 12:32


Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'nın tahminlerine göre Almanya'daki ev soygunlarının artmasında Avrupa'da artan fakirlik rol oynuyor.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta soygunların artmasıyla ilgili olarak “Gürcistan gibi ülkelerde işsizlik yüksek, gelir ise düşük. Bu durumda başka yollardan para elde etmeye çalışılıyor” dedi. Münch, soygun amacıyla Almanya'ya gelen çetelerin arttığına işaret etti.

Holger Münch soyguncular arasında yabancıların sayısı hızla artarken, Almanların ise azaldığını söyledi. Münch, “Soygunlar ekseriyetle Sırplar, Rumenler, Arnavutlar ve Gürcüler tarafından yapılıyor. Çeteler son derece çabuk yer değiştirebiliyor, sürekli ekip değiştirebiliyor ve paradan başka karaborsada kolay satılan değerli eşyayı çalıyorlar” dedi.

Faillerin soygundan hemen sonra Almanya'yı terk ettiklerini ya da bölge değiştirdiklerini belirten Federal Emniyet Genel Müdürü Münch 17 bin dolayında failin bulunduğunu ve soygunların yüzde 15'inin aydınlatılmasından bile çetelerin faaliyet tarz ve metotları hakkında fikir edinilebildiğini sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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