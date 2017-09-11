Almanya'ya giden Midyatlı Ezidi aile, 31 yıl sonra döndüğü memleketinde çiftlik kurdu

Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT,(Mardin)(DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde yaşarken, 31 yıl önce Almanya\'ya göç eden Ezidi Delen ailesi, Midyat\'a bağlı Oyuklu Köyü\'ne dönerek çiftlik kurdu. Celal Delen, 1986 yılında Almanya\'ya göç ettiğini, orada yaklaşık 31 yıl çalıştığını ifade ederek, \"Doğrusu çok yorulduk. Yabancı bir memleket olduğu için, bizim memleketimiz, gece uykularında hatıramızdaydı. Avrupa\'da geçen 31 yılım doğrusu bir hapiste gibiydim\" dedi.

Göç ettiği Almanya\'da 31 yıl çalıştıktan sonra Midyat\'a bağlı Oyuklu Köyü\'ne dönen Ezidi Celal Delen, köy hayatı ve hayvanlara olan sevgisinden dolayı biriktirdiği para ile 60 süt ineğiyle çiftlik kurarak hem hayalini gerçekleştirdi, hem de kendi işinin patronu oldu. Köyüne dönen 6 çocuk babası Delen, anavatanında büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadığını belirterek, \"1986 yılında Almanya\'ya göç ettim. Orada yaklaşık 31 yıl çalıştım. Doğrusu çok yorulduk. Yabancı bir memleket olduğu için, bizim memleketimiz, gece uykularında hatıramızdaydı. Avrupa\'da geçen 40 yılım doğrusu bir hapiste gibiydim. Allah\'a şükürler olsun, vatanıma döndükten sonra bu işi yapmaya başladım, mutluyum. Devletimizden de memnunuz. Almanya\'da evimiz vardı, çalışıyorduk. Şimdi de çocuklarım oradalar, evimiz var, ama orada zamanımız güzel geçmiyor. Vatanımızı merak ediyoruz, vatanımız tatlıdır. Vatanımıza dönmemiz gerekiyor. Biz Ezidiler vefat ettikten sonra buraya getiriyorlar, madem ki öldükten sonra getirecekler, o zaman yaşarken gelsinler. Biz de yaşarken geldik\" dedi.

Ezidi Delen, Avrupa\'da yaşaylan Ezidilere çağrı yaparak, \"Ezidiler\'den rica ediyorum, çoğunun gelip benim gibi bu işi yapmasıdır ya da bu değil başka bir şey yapsınlar. Umut ediyorum ki çoğu dönsün, inşallah da geri dönecekler\"dedi. Yıllarca Almanya\'da kazandığı parayla memleketi Midyat\'a yatırım yapan Delen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Vatanımıza geri geldik, burada kendi durumuma göre bu çiftliği kurdum. Yaklaşık 50-60 hayvanım var şimdi onlara bakıyorum. Vaktimi bu şekilde geçiriyorum. Hayvanlara çok merakım olduğu için, rüyamda görüyordum, hayvan sahibi oluyordum. Buraya geldim ve hayalimi gerçekleştirdim. Benim bu ineklerim gümüş ve altından da daha değerlidir, çünkü hayvanları çok seviyorum. Doğrusu hayvancılık işi yapıyorum. Bu ineklerim süt ineğidir. Onların sütünü Midyat\'ta vatandaşlar gelip kendine alıyor, faydasını görüyorlar. Şu an içinde bulunduğum yaşam Avrupa\'dan yüz kat daha güzel. Doğrusu çok büyük zevk alıyorum, çok mutluyum. İçinde bulunduğum durumdan da memnunum.\"

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