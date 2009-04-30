Almanya'ya Eurovizyon'da stiriptizci desteği

Seyircinin fantezisiyle oynuyor

Marilyn Manson’un eski eşi



Hamburg’da bir açıklama yapan Alman Eurovision organizasyonu yetkilileri, ABD’li sanatkçı Dita von Teese’in 16 Mayıs’ta Moskova’da sahne alacak "Alex swings Oscar sings" ikilisine danslarıyla destek vereceğini açıkladı.Yetkililer, Dita von Teese’in, "Miss Kiss Kiss Bang" isimli şarkının metni uyarınca “swing dansı” yapacağını ve 40’lı yıllara ait bir kostüm giyeceği açıklamasını yaptılar.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Dita von Teese, rock şarkıcısı Marilyn Manson ile fırtınalı beraberliğiyle ün kazandıAlman Birinci Televizyonu ARD’nin eğlence programları koordinatörü Thomas Schreiber, Almanya’nın Eurovision’da temsil edileceği şarkının "Miss Kiss" isimli bir kadını anlattığını, Dita von Teese’in söz konusu figürü temsil edecek en uygun sanatçı olduğunu kaydetti.Thomas Schreiber, Dita von Teese’e ilişkin seçimi yaparken uluslararası bir isim olmasına da dikkat ettiklerini belirtti.Dita von Teese’i “hem seksi, hem tüm bakışları üzerinde toplayabiliyor” sözleriyle tanımlayan Alman TV yetkilisi, “Üstelik burlesque tarzı müzikli şov gösterilerinin en ünlü isimlerinden. Bu sanat tarzında hemen soyunmak değil, seyircinin fantezisiyle oynamak önemli” dedi.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Eurovision 2009'da Almanya'yı Oscar Loya (sağda) ve Alex Christensen'den kurulu "Alex Swings Oscar Sings" adlı grup temsil edecek.Dita von Teese’in yanı sıra , "Miss Kiss Kiss Bang" isimli şarkıyı seslendirecek Oscar Loya da ABD’li. Kaliforniya’da yetişen 29 yaşındaki Loya, Almanya’da müzikallerle adını duyurdu.28 Eylül 1972’de ABD’nin Michigan eyaletinde manikürcü bir anne ile makinist bir babanın üç kızından biri olarak dünyaya geldi. 4 yaşından itibaren bale dersi almaya başlayan Dita von Teese, rock şarkıcısı Marilyn Manson ile 2005’te yaptığı ve iki yıllık fırtınalı bir beraberlikten sonra noktalanan evlilikle ün kazandı.Bu yıldan itibaren Eurovision şarkı yarışmasında, en iyi şarkının seyircilerin oylarıyla belirlenmesi uygulamasına da son verilecek. Değerlendirmede, 1996’da geçilen sistem yerine, 43 katılımcı ülkenin “milli jürileri”nin oyları da etkili olacak. Telefon ve SMS oyları en iyi şarkının seçiminde yüzde 50, milli jürilerin değerlendirmeleri de yüzde 50 oranında esas alınacak.