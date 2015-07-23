T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya 'eşit muamele' çağrısı

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi ve sivil toplum kuruluşları, Alman hükümetini azınlıkların korunmasını engellemekle suçladı.

23 Temmuz 2015 22:17


Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi ve 40 sivil toplum kuruluşu ortaklaşa yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa'da azınlıkların korunması konusunda ilerleme sağlanmasını engellediğini savundu. Açıklamada, Alman hükümetinden Avrupa Birliği'nin eşit muamaleye ilişkin düzenlemesine karşı çıkmaktan vazgeçmesi istendi.

Azınlıkların daha iyi korunmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda insanların cinsel yönelim, yaş, cinsiyet ve dünyaya bakışına ilişkin tercihleri de ayrımcılıkla ilişkilendiriliyor ve bu tercihleri nedeniyle kimsenin ayrımcılığa uğramaması gerektiğine işaret ediliyor. Düzenleme ayrıca BM Engelliler Konvansiyonu'nun hayata geçirilmesini de kapsıyor.

Düzenlemenin içeriği

Avrupa Birliği çapında geçerli olması planlanan düzenleme, 28 Birlik ülkesinden 27'si tarafından destekleniyor. Tek karşı çıkan ülkenin Almanya olduğunu belirten Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı Christine Lüders, Almanya'nın tutumunun 'tamamen anlaşılmaz' olduğunu söyledi.

Lüders, "Almanya, birçok Avrupa ülkesinde engelli insanların iş piyasısında reddedilmesini ya da otelcilerin eşcinsellere oda vermekten kaçınmasını kabulleniyor. Ayrıca Müslüman ve Yahudilere evini kiralamaktan kaçının ev sahiplerinin bu davranışı da karşılıksız kalıyor" diye konuştu.

Kuruluşlar, Alman hükümetine bu tutumundan vazgeçmesi ve eşit muamele düzenlemesinin önünü açmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Ayrımcılıkla Mücadele MerkeziAlmanMücadele MerkeziAvrupaAvrupa Birliği Engelliler KonvansiyonuBirliğiBirlikAlmanyaAyrımcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı Christine Lüders AlmanyaMüslümanYahudilereDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24