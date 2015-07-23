Almanya'ya 'eşit muamele' çağrısı



Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi ve 40 sivil toplum kuruluşu ortaklaşa yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa'da azınlıkların korunması konusunda ilerleme sağlanmasını engellediğini savundu. Açıklamada, Alman hükümetinden Avrupa Birliği'nin eşit muamaleye ilişkin düzenlemesine karşı çıkmaktan vazgeçmesi istendi.

Azınlıkların daha iyi korunmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda insanların cinsel yönelim, yaş, cinsiyet ve dünyaya bakışına ilişkin tercihleri de ayrımcılıkla ilişkilendiriliyor ve bu tercihleri nedeniyle kimsenin ayrımcılığa uğramaması gerektiğine işaret ediliyor. Düzenleme ayrıca BM Engelliler Konvansiyonu'nun hayata geçirilmesini de kapsıyor.

Düzenlemenin içeriği

Avrupa Birliği çapında geçerli olması planlanan düzenleme, 28 Birlik ülkesinden 27'si tarafından destekleniyor. Tek karşı çıkan ülkenin Almanya olduğunu belirten Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı Christine Lüders, Almanya'nın tutumunun 'tamamen anlaşılmaz' olduğunu söyledi.

Lüders, "Almanya, birçok Avrupa ülkesinde engelli insanların iş piyasısında reddedilmesini ya da otelcilerin eşcinsellere oda vermekten kaçınmasını kabulleniyor. Ayrıca Müslüman ve Yahudilere evini kiralamaktan kaçının ev sahiplerinin bu davranışı da karşılıksız kalıyor" diye konuştu.

Kuruluşlar, Alman hükümetine bu tutumundan vazgeçmesi ve eşit muamele düzenlemesinin önünü açmasını istedi.