Almanya'ya dönen Meşale Tolu: Sevinemiyorum, yüzlerce muhalif hâlâ cezaevinde

Türkiye'de tutuksuz yargılanmak üzere Aralık 2017'de tahliye edilen ve 20 Ağustos'ta hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, Almanya'ya döndü.

Almanya'nın Neu-Ulm kentinde yaşayan Tolu 3,5 yaşındaki oğluyla birlikte uçakla Stuttgart'a geldi. Tolu ve oğlu, diğer yolculardan farklı olarak güvenlik görevlileri eşliğinde havalimanından çıktı. Tolu’yu babası Ali Rıza Tolu ile 33 yaşındaki gazeteciye destek için kurulan "Meşale Tolu’ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi" adlı girişimden Baki Selçuk karşıladı. Tolu ve Selçuk daha sonra havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütüne üyelikle suçlanan Tolu, Nisan 2017'de gözaltına alınarak tutuklanışı, hakkındaki dava ve serbest bırakılana dek geçen süreç hakkında bilgi verdi. Eşinin ardından kendisinin de Mayıs 2017’de tutuklanması nedeniyle çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için oğlunun da kendisiyle birlikte altı ay cezaevinde kaldığını söyleyen Tolu, "Ancak cezaevi koşulları çocuklara uygun olmadığı için oğlumu daha sonra Almanya’ya göndermek zorunda kaldım. Tutukluluğumun son iki ayında oğlum cezaevinde değildi" dedi. Aralık 2017’de serbest kalmasının ardından avukatlarının her ay yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması için dilekçe verdiğini söyleyen Tolu, "Ancak sürekli reddedildi. Nihayet Ağustos ayında dilekçemiz kabul edildi ve yasak kaldırıldı" dedi.

"Gerçekten sevinemiyorum"

Almanya‘ya geldiğine çok sevinemediğini söyleyen Tolu, "Bugün ben buradayken muhalif yüzlerce meslektaşım, öğrenciler, avukatlar, tutuklu. Buraya gelebildiğime gerçekten sevinemiyorum çünkü cezaevine konulduğum ülkede hiçbir şeyin değişmediğini biliyorum" dedi. Tolu, Türkiye'de tutuklu olan insanların serbest bırakılması için mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Tolu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tolu kendisine yönelik yurt dışı yasağının neden şimdi kaldırıldığı yönündeki bir soru üzerine, "Kimileri Almanya ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olduğu ve bu nedenle serbest bırakıldığım yorumunu yapıyor. Olabilir ama böyle mi bilmiyorum. Çünkü benim sadece konsolosluk çalışanlarıyla bağlantım vardı. Dolayısıyla serbest bırakılmamla ilgili görüşme yapıldı mı bilmiyorum" dedi.

Tolu kendisini nasıl hissettiği yönündeki bir başka soru üzerine ise, "17 aydır Almanya’da değildim. Buraya alışmam gerekiyor. Eşimi geride bıraktım, küçük oğlumun ise Almanya'ya alışması gerekiyor, dili öğrenecek. Sağlığım iyi ama yaşadıklarımı sindirebilmek içn zamana ihtiyacım var" diye konuştu.

"Duruşmalara gideceğim"

Yargılandığı dava sürdüğü için duruşmalara katılmak üzere Türkiye’ye duruşmalar için gitmeye devam edeceğini belirten Tolu, "Yeniden tutuklanmaktan korkmuyor musunuz?" sorusuna, "Sanırım cesurum. Riske atılacak kadar ise kör değilim ama hakkımdaki suçlamaların çürütülmesi için duruşmalara katılmak istiyorum" yanıtını verdi.

Tolu öncelikle ailesi ile zaman geçireceğini, ardından gazeteci olarak çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mayıs 2017’de tutuklanmıştı

Tolu terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 6 Mayıs 2017 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Yedi ay cezaevinde kalmıştı. Tolu'nun o dönem üç yaşında olan oğlu da kendisiyle beraber altı ay cezaevinde kalmıştı. Tolu 2017 Aralık ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı 20 Ağustos’ta kaldırılmıştı. Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular ise reddedilmişti. Tolu'nun aynı davada yargılanan eşi Suat Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

Türkiye'de terör örgütü kabul edilen Marksist Leninist Komünist Parti'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmakla suçlanan Tolu‘nun yargılandığı davanın görülmesine 16 Ekim'de devam edilecek.