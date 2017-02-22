T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya 61 binden fazla çocuk mülteci geldi

Almanya’ya tek başına gelen ve reşit yaşta olmayan çocuk mültecilerin sayısının 61 bini geçtiği bildirildi. Hükümet çocukların bakım ve eğitimi için 4 milyar euroya yakın bütçe ayırdı.

22 Şubat 2017 15:29

Die Welt gazetesi, Sol Parti'nin "tek başına Almanya'ya kaçan çocuk sığınmacıların durumuna" ilişkin verdiği soru önergesine federal hükümetten yanıt geldiğine dikkat çekti. Gazete, hükümetin verdiği bilgiye göre ülkelerinden kaçarak tek başına Almanya'ya gelen, aralarında 16 bin 664'ü reşit, toplam 61 bin 893 reşit yaşta olmayan küçük yaşta sığınmacı olduğunu bildirdi.

9 Şubat tarihine kadar olan verilerin paylaşıldığı yanıtta, federal hükümetin aileleri ya da akrabaları olmaksızın gelen çocukların bakım ve eğitimine yönelik 2017 yılı için günlük ortalama 175 euro olmak üzere 3 milyar 950 milyonluk bir bütçe ayrıldığı belirtildi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer, "Polonya ya da Fransa'dan tek başına Almanya'ya gelen çocukların ailelerinin araştırıldığı ve yeniden çocukların ailelerine teslim edildiğini, ancak Afganistan ya da Afrika'dan gelen çocukların her akşam aileleriyle telefonda görüşebiliyor olsalar dahi Almanya'da sürekli ikamet etmesi için gençlik dairelerine teslim edildiklerini” kaydetti.

2016'da hiçbir çocuk geri gönderilmedi

Soru önergesine verilen yanıtta, 2016 yılında Almanya'ya ulaşan hiçbir çocuk sığınmacının sınır dışı edilmediği bilgisi verildi.

Alman göç yasasına göre, yetkililerin reşit yaşta olmayan sığınmacıların geri gönderilmeden önce aileleri ya da bırakılabilecekleri yetkili bir kişinin ya da kurumun olup olmadığının araştırması gerektiriyor. Die Welt haberinde, 2016 yılında hiçbir sığınmacı çocuğun bu yollar üzerinden geri gönderilmediğini yazdı.

Sol Parti'nin soru önergesine karşılık federal hükümetin verdiği cevapta, 2016 yılında sadece hâlihazırda farklı Avrupa ülkelerinde kayıt altına alınmış 649 sığınmacı çocuğun sınırdan geri çevrildiği bilgisi verildi. Böyle bir durumda çocuk sığınmacıların geri çevrilebilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2005 yılında 602 olan tek başına Almanya'ya ulaşan çocuk sığınmacı sayısı, 2015 yılında 42 bin 309'a ulaştı. Bu sayı ile sığınmacı çocukların himaye altına alınması için "tek başlarına Almanya'ya gelmiş olmaları” en önemli gerekçe olarak kabul ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaWeltSol PartiDemokrat BirlikMeclis Grup Başkan Yardımcısı Michael KretschmerFransaAfganistanAfrikaPartiAvrupaDairesiDeutsche Welle Türkçe KNA/GA/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24