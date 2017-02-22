Almanya'ya 61 binden fazla çocuk mülteci geldi

Die Welt gazetesi, Sol Parti'nin "tek başına Almanya'ya kaçan çocuk sığınmacıların durumuna" ilişkin verdiği soru önergesine federal hükümetten yanıt geldiğine dikkat çekti. Gazete, hükümetin verdiği bilgiye göre ülkelerinden kaçarak tek başına Almanya'ya gelen, aralarında 16 bin 664'ü reşit, toplam 61 bin 893 reşit yaşta olmayan küçük yaşta sığınmacı olduğunu bildirdi.

9 Şubat tarihine kadar olan verilerin paylaşıldığı yanıtta, federal hükümetin aileleri ya da akrabaları olmaksızın gelen çocukların bakım ve eğitimine yönelik 2017 yılı için günlük ortalama 175 euro olmak üzere 3 milyar 950 milyonluk bir bütçe ayrıldığı belirtildi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer, "Polonya ya da Fransa'dan tek başına Almanya'ya gelen çocukların ailelerinin araştırıldığı ve yeniden çocukların ailelerine teslim edildiğini, ancak Afganistan ya da Afrika'dan gelen çocukların her akşam aileleriyle telefonda görüşebiliyor olsalar dahi Almanya'da sürekli ikamet etmesi için gençlik dairelerine teslim edildiklerini” kaydetti.

2016'da hiçbir çocuk geri gönderilmedi

Soru önergesine verilen yanıtta, 2016 yılında Almanya'ya ulaşan hiçbir çocuk sığınmacının sınır dışı edilmediği bilgisi verildi.

Alman göç yasasına göre, yetkililerin reşit yaşta olmayan sığınmacıların geri gönderilmeden önce aileleri ya da bırakılabilecekleri yetkili bir kişinin ya da kurumun olup olmadığının araştırması gerektiriyor. Die Welt haberinde, 2016 yılında hiçbir sığınmacı çocuğun bu yollar üzerinden geri gönderilmediğini yazdı.

Sol Parti'nin soru önergesine karşılık federal hükümetin verdiği cevapta, 2016 yılında sadece hâlihazırda farklı Avrupa ülkelerinde kayıt altına alınmış 649 sığınmacı çocuğun sınırdan geri çevrildiği bilgisi verildi. Böyle bir durumda çocuk sığınmacıların geri çevrilebilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2005 yılında 602 olan tek başına Almanya'ya ulaşan çocuk sığınmacı sayısı, 2015 yılında 42 bin 309'a ulaştı. Bu sayı ile sığınmacı çocukların himaye altına alınması için "tek başlarına Almanya'ya gelmiş olmaları” en önemli gerekçe olarak kabul ediliyor.

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