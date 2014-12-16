Almanya'nın yoksulluk karnesi açıklandı

Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre 2013
yılında Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ünü oluşturan 16
milyon 200 bin insanın bu
durumda olduğu tespit edildi. Avrupa Birliği'nde ise aynı durumda olan insanların
toplumun yüzde 24,5'ini oluşturduğu kaydedildi.
İstatistiklere göre Almanya'da nüfusun yüzde
16,1'i “yoksulluk tehlikesi altında”, yüzde
5,4'ü “ciddi maddi yokluk içinde” ve yüzde 9,9'u “çok
düşük geçim şartları altında”
bulunuyor. Bu kriterlerden en az birine sahip kesim "yoksul ya da toplumsal dışlanma
içinde" olarak tanımlanıyor.