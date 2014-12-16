Almanya'nın yoksulluk karnesi açıklandı

Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre 2013

yılında Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ünü oluşturan 16

milyon 200 bin insanın bu

durumda olduğu tespit edildi. Avrupa Birliği'nde ise aynı durumda olan insanların

toplumun yüzde 24,5'ini oluşturduğu kaydedildi.

İstatistiklere göre Almanya'da nüfusun yüzde

16,1'i “yoksulluk tehlikesi altında”, yüzde

5,4'ü “ciddi maddi yokluk içinde” ve yüzde 9,9'u “çok

düşük geçim şartları altında”

bulunuyor. Bu kriterlerden en az birine sahip kesim "yoksul ya da toplumsal dışlanma

içinde" olarak tanımlanıyor.

