Almanya'nın yeni terörle mücadele birimi: BFE+



Almanya'da güvenlik makamlarının Paris benzeri terör saldırılarına ne kadar hazırlıklı olduğunun araştırılması için İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ocak ayında talimat vermişti. Yapılan araştırmada Alman güvenlik güçlerinin silahlı teröristlerle mücadele etmek bakımından eğitim ve teçhizat eksikliği olduğu tespit edildi. Alman polis sendikasının Paris benzeri durumlar için personel ve teçhizat eksiği olduğu yönündeki uyarıları da bu tespitleri doğruluyor.

Araştırmanın sonucunda yeni bir özel birimin kurulmasına karar verildi. “Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus“ (Delil Tespiti ve Gözaltı Birimi Artı) ya da kısa ismiyle BFE+ Berlin yakınlarındaki Blumenberg'deki polis merkezinde 50 kişiyle ilk çalışmalarına başladı. Almanya'da gelecek yıl farklı yerlerde dört altbirim daha göreve başlayacak.

Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radke yeni birimin kurulma gerekçesini anlatırken şunları kaydediyor: “Ocakta Paris'te düzenlenen saldırı gibi saldırılar Avrupa'da pek tanıdık olduğumuz bir şey değil. Savaş deneyimine sahip, savaş silahlarını kullanabilen bir fail tipine sahibiz. Şimdiye kadar söz konusu olan, bir yerde saldırının düzenlenmesi ve faillerin ardından kayıplara karışmasıydı. Burada ise failler hareketli, dinamik ve farklı yerlerde eşzamanlı olarak saldırılar düzenlenebiliyor.” Radke, saldırganların taktik manevra kabiliyetinin polis için muazzam bir zorluk yarattığını vurguluyor.

Almanya'da bu tür senaryolarda şimdiye kadar özel operasyon birimi GSG9 devreye giriyordu. Eyaletlerde ayrıca, özel harekat komandoları SEK ya da seyyar operasyon komandoları MEK gibi özel ekipler bulunuyor. Tüm bu özel birlikler yakalama operasyonlarında görev yapıyor ancak günler süren büyük arama tarama operasyonları konusunda eğitimli değiller. Bu boşluğu BFE+'nin kapatması bekleniyor. Yeni birimin, GSG9 ve Alman polisini büyük terörle mücadele operasyonlarında desteklemesi bekleniyor.

Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radke özel birliklerle nöbet ya da devriye görevi yapan normal polisler arasında büyük bir açı olduğuna da dikkat çekiyor. Radke, Alman polislerinin kullandığı yeleklerin saldırı tüfeklerinden yapılan atışlara karşı dayanıklı olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Şaşırtıcı olan şurası, polis bünyesindeki devriye araçlarında ikinci bir şarjör dahi bulunmuyor. BFE+ kuvvetleri oluşturulana kadar saldırganlarla normal devriye görevi yapan polis memurları tarafından mücadele edilmesi gerekiyor. Onu da böyle bir mücadeleyi üstlenebilecek şekilde güçlendirmemiz gerek.”

16 yıl cinayet masasında, bunun büyük bölümünde de seyyar operasyon komandosu MEK bünyesinde çalışan Wolfgang Petri ise yeni bir özel birimin kurulmasına karşı. “Yeni bir birime ihtiyacımız yok” diyen güvenlik uzmanı Wolfgang Petri bunun yerine mevcut birliklerin sayısının artırılması ve daha iyi teçhizatlandırılması gerektiği görüşünde. Wolfgang Petri bu kadar kısa bir süre içinde özel bir birliğin kurulmasının da mümkün olmadığını belirterek “Bu sadece göz boyamadan ibaret” diyor.