Almanya'nın yeni hükümetindeki SPD'li isimler belli oldu

Almanya'da Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) koalisyon hükümetinde yer alacak olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kabinede kendisine düşen altı bakanlığa gelecek isimleri açıkladı. Partide aylar süren iç çekişmelerin ardından bakanlıklara getirilecek isimlerin sadece yeterlilik değil, ekip çalışması ruhuna uygunluk kriterine göre seçileceği konuşuluyordu.

Yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevi yapacak olan SPD geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, müstakbel Genel Başkan Andrea Nahles ile yaptıkları ortak açıklamada "İyi bir ekip oluşturmak istedik" dedi.

Sigmar Gabriel'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek. Gabriel, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kabinede yer almayacağının parti yönetimince kendisine bildirildiğini açıklamıştı.

SPD'nin eski genel sekreteri Hubertus Heil'ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley'in Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Barley'den boşalan Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

SPD'nin bakanlıklarını açıklamasının ardından Angela Merkel'in 14 Mart tarihinde Federal Meclis'te dördüncü kez Başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor. Meclis'teki oylamanın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmen atanacak ve Meclis'te yemin ederek görevlerine başlayacak.

DW,dpa/BK,BÖ

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