T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Sosyal Demokrat Parti, Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanlığına devam etmemesi, görevi devretmesi kararı almıştı

08 Mart 2018 19:54

Der Spiegel dergisinin haber portalı, Almanya'nın yeni dışişleri bakanının Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Heiko Maas olacağını duyurdu. Daha önce Saar eyaletinde ekonomi bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mass, 2013 yılından bu yana federal hükümette Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapıyor.

Mass, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile birlikte Spiegel Online haber portalı için kaleme aldığı "Erdoğan'ın kültür savaşına Almanya'da yer yok" başlıklı makele ile gündeme gelmişti. "Türkiye’de laikliğin yavaşça yok edildiği" savunulan makalede “Erdoğan’ın provokasyonları kökten bir değerler çatışmasına teşvik etmekte, Erdoğan Almanya’daki Türk dostlarımızı bir kültür savaşına sürüklemek istemektedir” ifadeleri yer almıştı.

SPD'li Heiko Maas önceki kabinede adalet bakanıydı. Yeni koalisyon hükümetinin kurulması sırasında parti içinde şiddetli çekişmeler yaşanmasının ardından, SPD, Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanlığına devam etmemesi, görevi devretmesi kararı almıştı.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirterek, "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki günkü Berlin ziyaretinde önismiyle ve 'dostum' diye hitap ettiği Sigmar Gabriel, bugün yeni kabinede görev almayacağını açıkladı.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirtti.

Partinin eski liderlerinden olan Gabriel "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" dedi.

ETİKETLER

sigmar gabrielalmanyaheiko massmerkeldışişleri bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24