Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Der Spiegel dergisinin haber portalı, Almanya'nın yeni dışişleri bakanının Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Heiko Maas olacağını duyurdu. Daha önce Saar eyaletinde ekonomi bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mass, 2013 yılından bu yana federal hükümette Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapıyor.

Mass, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile birlikte Spiegel Online haber portalı için kaleme aldığı "Erdoğan'ın kültür savaşına Almanya'da yer yok" başlıklı makele ile gündeme gelmişti. "Türkiye’de laikliğin yavaşça yok edildiği" savunulan makalede “Erdoğan’ın provokasyonları kökten bir değerler çatışmasına teşvik etmekte, Erdoğan Almanya’daki Türk dostlarımızı bir kültür savaşına sürüklemek istemektedir” ifadeleri yer almıştı.

SPD'li Heiko Maas önceki kabinede adalet bakanıydı. Yeni koalisyon hükümetinin kurulması sırasında parti içinde şiddetli çekişmeler yaşanmasının ardından, SPD, Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanlığına devam etmemesi, görevi devretmesi kararı almıştı.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirterek, "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki günkü Berlin ziyaretinde önismiyle ve 'dostum' diye hitap ettiği Sigmar Gabriel, bugün yeni kabinede görev almayacağını açıkladı.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirtti.

Partinin eski liderlerinden olan Gabriel "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" dedi.