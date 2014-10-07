Almanya'nın yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı

Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım konvoyu Polonya

sınırındaki Yagodin sınır kontrol noktasından Ukrayna'ya giriş yaptı. Başkent Kiev'e

hareket eden konvoyun taşıdığı malzeme Harkiv, Dnepropetrovsk, Mariupol,

Saporişiya und Slavyansk gibi kriz bölgelerinde dağıtılacak.

Gönderilen yardım malzemeleri arasında seyyar barınma yerleri, seyyar mutfaklar,

soba, jeneratör, kıyafet, yatak ve hijyen ürünleri bulunuyor. Yardımın toplam maddi

değeri 10 milyon euroya ulaşıyor.

Merkel-Poroşenko görüşmesi

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro

Poroşenko ile telefonda görüştü.

Görüşmede, krizin barışçıl yolla çözülmesi konusu ele alındı. Poroşenko,

ayrılıkçıların başta Donetsk Havaalanı olmak üzere saldırılarının devam ettiğini

söyledi. Poroşenko, Minsk'te taraflar arasında sağlanan anlaşmaya tüm detaylarıyla

uyulmasını talep etti.

Petro Poroşenko, Almanya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesi denetlemek için

Fransa ile birlikte bölgeye insansız uçak yollama önerisini de memnuniyetle

karşıladığını söyledi.