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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı

Almanya'nın yolladığı 100 kamyonluk yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı. Maddi değeri 10 milyon euroyu bulan yardım malzemesi çatışmalardan etkilenen bölgelerde dağıtılacak.

07 Ekim 2014 13:35

Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım konvoyu Polonya
sınırındaki Yagodin sınır kontrol noktasından Ukrayna'ya giriş yaptı. Başkent Kiev'e
hareket eden konvoyun taşıdığı malzeme Harkiv, Dnepropetrovsk, Mariupol,
Saporişiya und Slavyansk gibi kriz bölgelerinde dağıtılacak.

Gönderilen yardım malzemeleri arasında seyyar barınma yerleri, seyyar mutfaklar,
soba, jeneratör, kıyafet, yatak ve hijyen ürünleri bulunuyor. Yardımın toplam maddi
değeri 10 milyon euroya ulaşıyor.

Merkel-Poroşenko görüşmesi

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro
Poroşenko ile telefonda görüştü.

Görüşmede, krizin barışçıl yolla çözülmesi konusu ele alındı. Poroşenko,
ayrılıkçıların başta Donetsk Havaalanı olmak üzere saldırılarının devam ettiğini
söyledi. Poroşenko, Minsk'te taraflar arasında sağlanan anlaşmaya tüm detaylarıyla
uyulmasını talep etti.

Petro Poroşenko, Almanya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesi denetlemek için
Fransa ile birlikte bölgeye insansız uçak yollama önerisini de memnuniyetle
karşıladığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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