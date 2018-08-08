T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın vize kararına Avrupa Adalet Divanı'ndan destek

Avrupa Adalet Divanı, Türk ailenin birleşimine izin vermeyen Alman makamlarının kararını haklı buldu. Türk kadının, eşinin yanına gelmek için yaptığı başvurular Almancası yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

08 Ağustos 2018 02:08

Avrupa Adalet Divanı, Almanya tarafından aile birleşimine izin verilmeyen Türk ailenin davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Almanya’nın prensipte Avrupa Birliği hukukuna aykırı davranmadığına hükmetti. Lüksemburg’daki mahkeme, göçün kontrolü amacını taşıması şartı ile bu uygulamanın geçerli sayılabileceğini belirtti.

Avrupa Adalet Divanı’nda görülen dosya, aile birleşimi kapsamında Almanya’daki eşiyle bir araya gelmek isteyen bir Türk kadın hakkındaydı. Stuttgart kentindeki resmi makamlar, yeterli Almanca bilgisine sahip olmaması ve geçerli vizesinin bulunmamasını gerekçe göstererek Türk kadının talebini reddetmiş, konu Leipzig’deki Federal İdari Mahkeme’ye taşınmıştı. Federal İdari Mahkeme’nin, davayı incelemesi için dosyayı ilettiği Avrupa Adalet Divanı da, aldığı kararda, “göçün etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi ve göç akınının yönetilebilmesi” amacıyla vize şartının geçerli sayılabileceğine hükmetti.

Gerekçe incelenecek

Şimdi dosya yeniden incelenmek üzere Leipzig’deki Federal İdari Mahkeme’ye geri gönderildi. Mahkeme, Stuttgart’taki makamların “göçün kontrolü” gerekçesiyle verdiği bu kararda söz konusu gerekçenin aşılıp aşılmadığına hükmedecek.

Aile birleşimi ile Almanya'ya gelmek isteyen kadın, okuma-yazmasının olmadığını ve bu nedenle eşinin yardımına muhtaç olduğunu belirtiyor. Kadının kocası da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 1995 yılından bu yana Almanya’da yaşayan adamın, iltica başvurusu reddedildikten sonra bir Alman kadınla evlendiği, ancak daha sonra bu kişiden boşanarak 2004 yılında şimdiki eşi ile evlendiği bildiriliyor. Avrupa Adalet Divanı’nın verilerine göre, çiftin Avusturya, Almanya ve Türkiye’de yaşayan üç yetişkin çocuğu bulunuyor.

dpa,AFP,epd / AÜ,ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Adalet Divanı TürkAlmanAlmancasıAdalet Divanı AlmanyaTürkAlmanya&rsquo;nınAvrupa BirliğiAdalet Divanı&rsquo;ndaAlmanya&rsquo;dakiAlmancaLeipzig&rsquo;deki FederalMahkeme&rsquo;yeMahkeme&rsquo;ninAvrupa Adalet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24