Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında gerileme



Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Türkiye'deki başarısız darbe girişimi ve onu izleyen gelişmelerin Almanya'nın ihracatını olumsuz etkileyebileceğini duyurdu. Odalar Birliği'nin dış ticaret direktörü Volker Treier ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye'ye yaptığımız ihracatın bu yıl yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artmasını bekliyorduk, şimdi ise Türkiye'ye yaptığımız satışların mevcut düzeyde kalacağı anlaşılıyor”, dedi. Treier 2015 yılında Türkiye'ye 22,4 milyar Euro tutarında mal ve hizmet ihraç edildiğini ve 2016'da da bu rakama ulaşılmasının başarı sayılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'deki terör tehlikesi ve siyasi güvensizliğin Alman şirketlerini tedirgin ettiğini belirten Volker Treier gelişmelerin ekonomik ilişkilere önemli darbe vurduğunu ve yatırımlarını erteleyen şirketlerin gelişmeleri beklediğini ya da sermayesini Türkiye'den çektiğini söyledi. DIHK temsilcisi Almanya'nın önemli motorlu taşıt ve otomotiv parçası alıcıları arasında saydığı Türkiye'ye makineden kimyevi maddelere kadar bütün klasik sanayi ürünleri ihraç ettiklerini, tekstilcilikte de Türkiye ile sıkı iş bağlantıları olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Alman şirketleri açısından önemli bir ticari ortak olduğunu vurgulayan Volker Treier, Türkiye ile diyalogun sürdürülebilmesi için bütün ‘kanalların' açık tutulması gerektiğini ve ticaretin zor durumlarda da köprü vazifesi görebileceğini sözlerine ekledi.