T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında gerileme

Alman şirketleri siyasi güvensizliğin Türkiye ile yapılan ticareti sekteye uğratmasından endişeli. Alman Odalar Birliği temsilcisi, Türkiye'ye yapılan ihracatın 2015 düzeyinde kalmasının bile başarı sayılacağını söyledi.

10 Ağustos 2016 13:34


Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Türkiye'deki başarısız darbe girişimi ve onu izleyen gelişmelerin Almanya'nın ihracatını olumsuz etkileyebileceğini duyurdu. Odalar Birliği'nin dış ticaret direktörü Volker Treier ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye'ye yaptığımız ihracatın bu yıl yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artmasını bekliyorduk, şimdi ise Türkiye'ye yaptığımız satışların mevcut düzeyde kalacağı anlaşılıyor”, dedi. Treier 2015 yılında Türkiye'ye 22,4 milyar Euro tutarında mal ve hizmet ihraç edildiğini ve 2016'da da bu rakama ulaşılmasının başarı sayılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'deki terör tehlikesi ve siyasi güvensizliğin Alman şirketlerini tedirgin ettiğini belirten Volker Treier gelişmelerin ekonomik ilişkilere önemli darbe vurduğunu ve yatırımlarını erteleyen şirketlerin gelişmeleri beklediğini ya da sermayesini Türkiye'den çektiğini söyledi. DIHK temsilcisi Almanya'nın önemli motorlu taşıt ve otomotiv parçası alıcıları arasında saydığı Türkiye'ye makineden kimyevi maddelere kadar bütün klasik sanayi ürünleri ihraç ettiklerini, tekstilcilikte de Türkiye ile sıkı iş bağlantıları olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Alman şirketleri açısından önemli bir ticari ortak olduğunu vurgulayan Volker Treier, Türkiye ile diyalogun sürdürülebilmesi için bütün ‘kanalların' açık tutulması gerektiğini ve ticaretin zor durumlarda da köprü vazifesi görebileceğini sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeOdalar BirliğiSanayiTicaret Odaları BirliğiAlmanyaBirliğiVolker TreierNeue PresseEuroVolker Treier TürkiyeDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24