Almanya'nın Türkiye uzlaşması: Müzakereler sonlanmasın, dondurulsun

Berlin’de Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında koalisyon ön görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Almanya'da koalisyon henüz kurulmadı ama taraflar, Türkiye'yle AB'ye üyelik müzakerelerinin dondurulması konusunda uzlaştı.

Koalisyon görüşmelerinde yeni hükümetin izleyeceği Türkiye politikası önemli tartışma konusu. Başta Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) olmak üzere Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokratlar Türkiye’yle AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını istiyorlar. Yeşiller ise müzakerelerin sonlandırılmasına karşı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Berlin’de ön görüşmelerden 'sızan' bilgilere göre taraflar bu konuda bir uzlaşı sağladı. Türkiye’yle AB’ye üyelik ilişkilerinin böyle devam etmeyeceği konusunda dört partinin de hemfikir olduğu aktarıldı. Yeni fasılların açılması ya da kapanması veya müzakerelerin sona erdirilmesi için AB’de oybirliği gerekiyor. Fiilen durmuş olan müzakereleri sonlandırma girişiminde taktik olarak ilk adım AB yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bırakılacak. Müzakerelerin sona erdirilmesi yerine dondurulması ve Türkiye’yle diyaloğun sürmesi konusunda taraflar görüşbirliği içinde.