-ALMANYA'NIN TÜRKİYE MAÇI ADAY KADROSU BERLİN (A.A) - 01.10.2010 - (A) Milli Takım'ın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde 8 Ekimde Berlin'de karşılaşacağı Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün açıkladığı 22 kişilik kadroda, Manchester City'nin sakatlığı geçen savunma oyuncusu Jerome Boateng de yer alıyor. Berlin'de 8 Ekimde Türkiye, Astana'da 12 Ekimde Kazakistan ile karşılaşacak Almanya'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleciler: Rene Adler (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Schalke 04) Tim Wiese (Werder Bremen) Savunma oyuncuları: Holger Badstuber (Bayern Münih), Jerome Boateng (Manchester City), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern Münih), Per Mertesacker (Werder Bremen), Sascha Riether (Wolfsburg), Heiko Westermann (Hamburg) Orta Saha Oyuncuları: Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern Münih), Marko Marin (Werder Bremen), Thomas Müller (Bayern Münih), Mesut Özil (Real Madrid), Lukas Podolski (Köln), Bastian Schweinsteiger (Bayern Münih), Christian Traesch (Stuttgart) Forvetler: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern Münih), Miroslav Klose (Bayern Münih).