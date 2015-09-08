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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'nın sürdürülebilirlik karnesi

Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırma, Almanya’nın görece iyi bir konumda olduğunu, ancak birçok konuda daha fazla yol katetmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

08 Eylül 2015 16:51


Eylül ayının sonunda New York'ta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde yeni sürdürülebilirlik hedefleri kararlaştırılacak. Bu zirveden önce 34 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkesinin genel durumunu gösteren bir tablo elde etmek amacıyla Alman Bertelsmann Vakfı tarafından uluslararası bir araştırma yapıldı. Ülkeler kendi aralarında çevre, sosyal sistem, büyüme potansiyelleri, suç oranları gibi başlıkların olduğu 34 kritere göre değerlendirildi. Araştırmada Almanya 6'ıncı sırada yer alsa da, ülkenin düşük not aldığı birçok konu başlığı göze çarptı. İç güvenlik ve sosyal güvence araştırmada Almanya’nın en güçlü olduğu alanlar olarak öne çıkarken, çevre konusunda ülke sınıfta kaldı. Hava kirliliği, kişi başına düşen atık miktarının fazlalığı (yılda 614 kilogram) ve tarımcılık Almanya'nın zayıf noktaları arasında.

‘Sonuçlardan ders çıkarılmalı'

Bertelsmann Vakfı başkanı Aart De Geus'e göre vakıf tarafından yapılan bu araştırma endüstri ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma adına yeni hedeflere ne derece uyum sağlayabileceğini ölçen ilk test niteliğinde. De Geus, ‘'Bu hedeflerin benimsenmesinden sonra artık zengin endüstri ülkeleri olarak giderek artan toplumsal eşitsizlik ve kaynakları boşa harcama eğilimleri ile dünyaya ders verir gibi davranamayacağız'' şeklinde konuştu bu ülkelerin ödevlerini yapması gerektiğinin altını çizdi: ‘’Araştırmaya göre zayıf noktalarımız ortada. Ayrıca bu araştırma, sanayi ülkelerinin sürdürülebilirlik hedeflerinde nerede başarısız olma tehlikesinin bulunduğunu da ortaya koyuyor’’.

Araştırma sonuçlarına göre sanayi ülkeleri arasında en çok puanı İsveç topladı. Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İsviçre’de ilk beşte yer alan diğer ülkeler olurken, listenin alt sıralarında Yunanistan, Şili, Macaristan ve Türkiye göze çarptı. En kötü puanı alan ülke ise Meksika oldu.

Araştırmanın önsözünde ise Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ‘’Umarım bu çalışma birçok sanayi ülkesini sürdürülebilirlik ve toplumsal adalet konularında reform tartışmalarını alevlendirecektir. Bunu üzerinde yaşadığımız gezegene ve insanlarına borçluyuz'' sözlerine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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