Almanya'nın suç merkezi Frankfurt

Federal Emniyet Teşkilatı'nın 2012 suç istatistiği raporu Almanya'da en çok suç işlenen kentin Frankfurt olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Almanya'da geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyon suç vakası kayıtlara geçerken, suç oranında bir önceki yıla oranla yüzde 0,1'lik bir artış yaşandı.

Suç vakalarında en büyük payı yüzde 39,7 ile hırsızlık suçları oluşturuyor. Ev soygunlarında yüzde 8,7'lik bir artış yaşanırken, otomobil hırsızlıkları ve dükkân soygunlarında ise düşüş kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da en çok suç işlenen kenti ise Frankfurt. Geçtiğimiz yıl Frankfurt'ta her 100 bin kişi için 16 bin 310 suç vakası kayıtlara geçti. İkinci sırayı 14 bin 966 suç vakasıyla Düsseldorf, üçüncü sırayı ise 14 bin 590 suç vakasıyla Köln aldı.

Raporu Berlin'de kamuoyuyla paylaşan Federal İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, internet suçlarında yaşanan yüzde 3,4'lik artışın da endişe verici olduğuna işaret etti. Bu tip suçların ardında eskiden olduğu gibi tek bir kişi değil organize grupların olduğunu belirten Friedrich "Saldırıların ardında kim olduğu ve nereden geldiğini tespit etmek konusunda büyük zorluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.