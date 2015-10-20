'Almanya'nın silah ihracatı arttı'



"Die Welt" gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti 2015'in ilk 6 ayında toplam bedeli 3,5 milyar euroya ulaşan savunma ürünleri ihracatına onay verdi.

Hükümet raporuna dayandırılan haberde, savunma ürünleri ihracatının 2014 yılının tamamında 3,97 milyar euro olarak gerçekleştiği hatırlatılarak buna yakın bir meblağa bu yıl 6 ay içinde ulaşılmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Haberde, "üçüncü ülkeler" olarak tanımlanan NATO ve AB dışı ülkelere yılın ilk 6 ayında 1 milyar 670 milyon euroluk savunma ürünü ihraç edildiği kaydedildi.

Hükümet 'daha sıkı bir politika' sözü vermişti

Sosyal Demokratlar (SPD) ile Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden oluşan mevcut koalisyon hükümetinin Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, hükümetin gelecekte savunma ürünleri ihracatı konusunda daha sıkı bir politika izleyeceğini söylemişti. Savunma ürünleri ihracatına Ekonomi Bakanlığı bakıyor.

Silah ihracatı eleştiriliyor

Artan silah ihracatı eleştirilere yol açıyor. Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Jan van Aken, daha önceki bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Silah ihracatını tamamen kesecek olursak, istihdam alanlarının yarısı yok olur muhtemelen. Bu Almanya genelinde 40 bin iş yeri demek."

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu da "üçüncü ülkelere" yapılan savunma ürünleri ihracatının artışına tepki göstermişti.