Almanya'nın reddettiği vize sayısında artış

Almanya'da geçtiğimiz yıl daha fazla sayıda vize başvurusunun geri çevrildiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin verdiği bir soru önergisine yanıtına göre, 2015 yılında reddedilen başvuru oranı yüzde 6,1 iken, bu oranın 2016'da yüzde 6,7'ye ve 2017'de de yüzde 8,5'e yükseldi. Bu tablo, 205 bin başvurunun geri çevrildiğine işaret ediyor.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre, olumsuz yanıt alan vize başvurularının sahiplerinin büyük çoğunluğunu Afrika ülkelerinden ve vatandaşlarının ağırlıklı olarak sığınma başvurusunda bulunduğu ülkelerden gelenler oluşturuyor. Buna göre, reddedilen başvuruların yüzde 43'ü Nijeryalılara, yüzde 40'ı Angolalılara, yüzde 28'i Afganlara ve yüzde 36'sı da Iraklılara ait.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, "Özellikle Afrika'nın yoksul ülkelerinin vatandaşlarının Almanya için vize alabilmelerinin zor olduğunu" söyledi.

Öte yandan toplam rakamlara bakıldığında Almanya'nın onayladığı vize sayısında da artış görüldü. 2016'da 2,1 milyon kişiye vize verilirken, güncel rakamın 2,4 milyona çıktığı açıklandı. Onaylanan vize başvurularının 2 bine yakınının Afganlara, 22 binden fazlasının da Iraklılara ait olduğu belirtildi.

Açıklanan rakamlar arasında aile birleşimi vizesi verileri de yer alıyor. 2017'de 37 bin kadına aile birleşimi vizesi verilirken, bunlardan yaklaşık 10 bin 500'ünü Türk vatandaşlarının oluşturduğu ifade edildi.

dpa,AFP/SÖ,ÖA

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