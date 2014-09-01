Almanya'nın Polonya'yı işgali anılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, anma törenlerine katılmak üzere Polonya'ya gitti. Gauck, işgalin başladığı Gdansk'ta (Danzig) Polonyalı mevkidaşı Bronisław Maria Komorowski ile birlikte askeri mezarlığa çelenk bırakacak.
Cumhurbaşkanları daha sonra iki ülkeden üniversite öğrencilerinin ilişkilerin gelişimi konusundaki sorularını yanıtlayacak.
İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 60 milyon kişi öldü. Polonya'da ölenlerin sayısı 6 milyonu buluyor.
1 Eylül 1939 tarihinde Schleswig-Holstein isimli Alman savaş gemisinin, Gdansk yakınlarındaki Westerplatte yarımadasında bulunan mühimmat deposuna açtığı ateş, savaşı başlatan gelişmelerin başında anılıyor.