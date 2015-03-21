Almanya'nın Olimpiyat adayı Hamburg



Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alfons Hörmann, Almanya'nın olimpiyat ve paralimpik oyunların geleceği için örnek teşkil etmesini istediklerini ifade etti.

Komitenin 5-6 hafta içinde yelken yarışlarının yapılacağı kente de karar vermesi bekleniyor. Yelken yarışları için aday kentler ise Kiel, Lübeck ve Rostock-Warnemünde.

Hamburg'un seçilmesinin uzun bir yolda atılmış ilk adım olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Hamburg'un adaylığıyla 2024 Olimpiyatları'nı kazanmak için şansı bulunduğunu belirtti ve "Güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir başvuru yapacağız" dedi.

Maiziere, "Sunacağımız çok şey var. Bundan dolayı Roma, Paris veya İstanbul gibi rakiplerden korkmayın" değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz ise görev aldığı kentin seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Hamburg'un adaylığı bizim için büyük bir onurdur" dedi.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın hangi kentte düzenleneceğine ilişkin nihai karar, 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak toplantının ardından verilecek. Boston, Roma ve Hamburg'un yanı sıra adaylık için Budapeşte, Doha, Paris ve İstanbul'un adaylığını açıklayabileceği tahmin ediliyor.