Almanya'nın küçük silah ihracatı düştü

Almanya’nın tüfek ve benzeri küçük silahların satışının 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düştüğü, ancak hafif silah ihracatında artış olduğu belirtildi. Yeşiller partisinden milletvekili Katja Keul’un konuyla ilgili soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta Alman televizyonu ARD'de yer verildi.

ARD'nin haberinde, Ekonomi Bakanlığı’nın 2018’in ilk yarısında 16 milyon 600 bin euro değerinde küçük silahın ihracatına onay verdiği kaydedildi. Haberde, 2017 yılında ise ihracatına onay verilen küçük silahların değerinin 76,5 miyon euro olduğuna dikkat çekildi.

Partisinin silahsızlanma politikaları sözcüsü Keul, “Bu eğilimin 2018 yılında devam edip etmeyeceğini görmek için beklemek gerekiyor, 2018’in ilk üç ayında görevde olan geçici hükümetin verdiği bilgilere göre, silah ihracatı konusunda önemli kararları ertelemişlerdi” şeklinde konuştu.

Küçük ve hafif silah ayrımı

Alman hükümetinin silah ihracatına ilişkin her altı ayda bir hazırladığı raporlarda, küçük ve hafif silahlar arasında ayrım yapılıyor. Küçük silah kategorisinde askeri amaçlarla kullanılan makineli tabanca ve tüfek yer alıyor. Hafif silah olarak ise tek bir kişi tarafından kullanılabilen zırh delici veya bomba atar silahlar gösteriliyor. Ancak Alman hükümetinin raporunda, bu hafif silahlara yer verilmiyor.

Yeşiller partili milletvekili Keul, bu nedenle hafif silah ihracatı konusunda bir soru önergesi verdiğini ifade etti. Alman hükümetinin verdiği yanıtta, 2018 yılının ilk altı ayında yaklaşık 2017’ye kıyasla artış göstererek 56 milyon euro değerinde hafif silah ihracatı yapıldığı belirtildi.

Muhalefetteki Yeşiller, bunu Alman hükümetinin “sorumsuz bir eylemi” olarak nitelendiriyor. Keul, hafif silah kategorisinde değerlendirilen tanksavar füzelerinin küçük silahlardan daha ağır ve yıkım gücünün daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Keul, bu silahların ihraç edildiği ülkeler arasında “uyuşturucu savaşlarında bir çok savaş bölgesinde olduğundan daha fazla insanın öldüğü” Meksika’nın da bulunmasını eleştirdi. Bu hafif silahların Alman hükümetinin küçük silahlar listesinde yer almamasını eleştiren Yeşiller, bu konuda daha fazla şeffaf olunmasını talep etti.

DW,AFP/JD,HS

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