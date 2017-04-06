Almanya'nın ilk 'akıllı yolu'na Türk imzası

Almanya’da sürücüsüz otomobillerin kullanacağı ilk ‘akıllı yol’u, Prof. Dr. Şahin Albayrak ile ekibi yapacak. Albayrak ve sekiz kişilik ekibi, Almanya’nın en karmaşık trafiğine sahip Berlin’deki Protokol Bulvarı’nı sürücüsüz araçlar için dijital yola dönüştürecek.

Hürriyet gazetesinden Ali Varlı'nın haberine göre, Almanya, sürücüsüz otomobilde etkili olmak için altyapı çalışmalarına başladı. Federal Hükümet, başkent Berlin’de ‘Protokol Caddesi’ olarak da bilinen ülkenin en karmaşık şehir içi trafik akışının olduğu 17. Juni Bulvarı’nı dijitalleştirme kararı aldı.

Bulvarı akıllı hale getirmeyi öngören projeler arasında Prof. Dr. Şahin Albayrak’ın çalışması birinci oldu. Federal Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dorothee Baer, düzenlenen törenle projeye başlama sertifikasını Albayrak’a verdi. Albayrak, 8 kişilik ekibiyle Almanya’nın ilk ‘akıllı yol’unu yapacak.

Üç yıl sürecek

Albayrak ve ekibinin çalışması başarılı olursa, sürücüsüz otomobiller Almanya’da trafiğe çıkabilecek. Projeyle ilgili olarak Hürriyet’e bilgi veren Albayrak, şunları söyledi: "Almanya sürücüsüz otomobillerde dünya lideri olmak istiyor. Bunun için de akıllı yollar yaratacak. İlkini Berlin’de hayata geçirecekler. Ülkenin en karmaşık ve en yoğun trafiğinin yaşandığı 17. Juni Bulvarı ülkenin ilk yapay zeka yolu olacak. Bulvar gidiş ve geliş olmak üzere toplam altı şeritten oluşuyor. Ortasında araçlar park edebiliyor. Üzerinde de beşer giriş ve çıkış olmak üzere 10 giriş çıkışlı ve dört şeritli iki kavşağı var. Bu kadar karışık bir bulvarın dijitalleşme çalışmaları üç yıl sürecek. Kavşak dijitalleşince de aynı karmaşık yapısı devam edecek. Böylece sürücüsüz araçlar dünyanın en karmaşık trafiğinin olduğu bir bulvarda trafiğe karışacak.”

Albayrak, 3.8 kilometre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki bulvarın, üzerindeki kavşakların büyüklüğü nedeniyle karmaşık bir yapısı olduğunu belirterek “Biz bu karmaşık yolda sürücüsüz araçların yola çıkmasının sağlayacağız. Burası protokol yolu olarak biliniyor. Yabancı devlet adamları Berlin’e geldiklerinde bu yolu kullanıyor. Yapacağımız çalışmalarla buranın güvenliğini de artıracağız. Proje protokol araçlarının en optimal şekilde konvoyunu oluşturmak ve onları güvenilir bir şekilde geçirmeyi de kapsıyor” dedi.

Google, Apple bizi beklliyor

Şahin Albayrak, "Dünyanın gözü şimdiden bu caddenin üzerinde. Google ve Apple de bizim çalışmalarımızı bekliyor. Kendi sürücüsüz araçlarını bu caddede trafiğe çıkarmak istiyorlar. 10 milyon Euro’luk projenin 4 milyonunu biz yöneteceğiz, geri kalan 6 milyonunu da bizimle birlikte çalışan diğer 6 grup yönetecek."

Albayrak ve ekibi bulvarı teknolojiyle donatacak. Ernst Reuter Meydanı’nda başlayan dijitalleşme çalışmaları tarihi Brandenburg Kapısı’na kadar sürecek. Aydınlatma ve trafik kontrol sistemlerini de yapay zekayla kontrol edilecek.

Yol nasıl akıllanacak

Albayrak, “Cadde yapay zekayla donatılacak. Her gün bulvar üzerinde 40 terabayt bilgi toplayacağız. Toplanan bilgilerle yapay zekayı geliştireceğiz. Tüm bunları Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki merkezimizden yöneteceğiz. Yolun 1.5 kilometrelik kısmını bu yılın sonunda tamamlayacağız. Diğerini de üç yıl içinde bitirip Berlin hükümetine teslim edeceğiz. Yoldaki ışıklandırma, park sistemi ve araçların şarjı da hep dijital olacak. Yola döşeyeceğimiz şarj aletleriyle arabaların park halindeyken de dolumu mümkün olacak” dedi.

Şahin Albayrak kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Tunceli’de yaptıktan sonra 1979 yılında Almanya’ya gelen ve üniversite öğrenimini burada devam ettiren Prof. Dr. Şahin Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Fakültesi’ni Almanya’daki en yüksek not olan 1’le bitirdi. 1995 yılından beri üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Bilgisayar ve iletişim uzmanı Albayrak, 35 yaşında profesör oldu. 2000’li yıllarda yaptığı araştırmalarla Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri arasında en çok araştırma yapan ilk iki profesörden biriydi. 2003 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Araştırma Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. Federal Bilim ve Teknoloji Araştırma Bakanlığı’nda bir dönem danışmanlık da yapan Albayrak, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Sürücülü araç da kullanacak

Kuracakları sisteme günümüzde kullanılan araçları da katacaklarını belirten Albayrak “Sürücü aracıyla caddeye girip park aradığında sistem kendisine yardım edecek. Nerede uygun park yerinin olduğunu anında söyleyecek. Park yeri onun için rezerve edilecek. Böylece sürücüsü bulunan araçlar da dijital yoldan faydalanacak. Buradaki pilot uygulama diğer kentlerde de uygulanacak. Böylece sürücüsüz araçların trafiğe çıkabileceği dijital yollar çoğaltılacak” dedi. Albayrak, proje dahilinde engelli öğrencilerin sorunsuzca hayata katılabilmeleri içinde çalışmalar yapacaklarını belirterek “Engelli öğrenciler için sürücüsüz minibüs yaratacağız. Öğrenciler ellerindeki buton veya cep telefonlarıyla minibüsü yönetebilecekler” dedi.