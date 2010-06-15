Almanya'nın ikinci güzeli Zeynep seçildi

T24 - Almanya'da düzenlenen "Miss Deutschland 2010" güzellik yarışmasında, Almanya'nın en güzel kızı olarak Afgan kökenli Zallascht Sadat seçilirken, Türk kızı Zeynep Uğur (20) ikinci oldu.









Köln yakınlarındaki Bergheim kentinde düzenlenen yarışmaya katılan 18 güzel arasında birinciliği Sadat, ikinciliği Uğur, üçüncülüğü de Alman Katrin Hertig elde etti. Uğur, Ekvator'da düzenlenecek uluslararası yarışmada Almanya'yı temsil edecek.



Yaşar Sarıgül, Türkay Yeğenoğlu, Yıldıray Cengiz ve Altınay Ural adlı Türklerin yer aldığı 16 kişilik jürinin karar vermekte oldukça zorlandığı finalde



ikinci olan Uğur, çok mutlu olduğunu ve böyle bir sonucu hiç beklemediğini söyledi.



Uğur, lise son sınıfta okuduğunu ve gelecek yıl üniversiteye girmek istediğini belirterek, "Okuluma devam edip, bunun yanında mankenlik yapmak istiyorum" diye konuştu.



Denizlili güzelin giydiği bikininin üzerinde Alman kartalının bulunması, Alman medyasının yoğun ilgisini çekti.





