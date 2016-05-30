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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın güneyi sele teslim

Almanya'da aşırı yağışlar özellikle ülkenin güneybatısını vurdu. Seller en az üç kişinin ölümüne birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. Maddi hasarın boyutları ise milyonlarla ifade ediliyor.

30 Mayıs 2016 12:02


Almanya'da etkili olan aşırı sağanak yağışlar özellikle ülkenin güneybatısındaki Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde birçok ev ve işyerinin sular altında kalmasına neden oldu. Bazı bölgelere ulaşım tamamen koptu, evlerin bodrum katları su ve balçıkla kaplandı.Yetkililer mevcut durumu bir "doğal felaket" olarak tanımlıyor. Baden Württemberg'de oluşturulan kriz masası pazar gecesinden itibaren felaket boyutuna ulaşan yağış ve sellerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini doğruladı. Schwäbisch Gmünd bölgesinde mahsur kalan birini kurtarmaya çalışırken hem kurtarılmayı bekleyen kişi hem de ona yardım etmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti. Ayrıca Weißbach'da da 60 yaşındaki bir adam yeraltındaki otoparkta boğularak öldü.

Selden en çok etkilenen bölgelerin başında Baden Württemberg'in kuzeyindeki Braunsbach kasabası yer alıyor. Bölgeye uzanan yollar tamamen kapandı, 900 nüfuslu kasabada aşırı yağış nedeniyle oluşan seller birçok otomobilin sürüklenerek dükkanların vitrinlerinin kırılmasına neden oldu. Polis sözcüsü, durumun belirsizliğini koruduğunu ancak meydana gelen hasarın oldukça genişi boyutlu olduğunun altını çizdi.

Bavyera'da da hasar büyük

Sağanak yağış Bavyera eyaletinde sele neden oldu. Özellikle Ansbach kenti büyük hasar gördü. Bölgede yağış nedeniyle otomobiller sürüklendi, yollar kullanılamaz hale geldi. Evlerin bodrumları yağmur sularının altında kaldı. Ansbach'daki arama-kurtarma ekipleri birçok evin sel nedeniyle yıkılma tehlikesi altında olduğunu duyurdu.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde okullar tatil edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBaden WürttembergBavyeraGmündWeißbachBraunsbachAnsbachDeutsche Welle Türkçe dpaMK/NH

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