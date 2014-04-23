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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın en yaşlısı öldü

Almanya'nın en yaşlı kişisi olarak bilinen 112 yaşındaki kadın bir huzurevinde öldü.

23 Nisan 2014 15:18

Gertrud Henze, 8 Aralık 1901 tarihinde Rügen Adası'nda dünyaya gelmişti. Hemşirelik eğitimi almasına rağmen kütüphanecilik yaptı.

Uzun yaşamının sırrını soranlara, "Bunca yıl kitapların tozunu soludum. Ya ondandır ya da hiç evlenmemiş olmamdandır" cevabını veriyordu.

Gertrud Henze'nin son yıllarını geçirdiği Göttingen'deki huzurevinin çalışanlarından Annette Paetzold, "Son anına kadar gündelik hayatın her aşamasını kontrol altında tutan, olağanüstü bir kadındı" dedi.

Huzurevi müdürü Klaus Brandl da Gertrud Henze'nin "etkinliklerde içten bir şekilde görev almasını" övdü.

Arada sırada bir sigara ve bir kadeh şarap da içtiği bilinen Gertrud Henze'nin organlarını bağışladığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaGertrudHenzeAralıkRügen AdasıGöttingenAnnette PaetzoldKlaus BrandlGertrud HenzeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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