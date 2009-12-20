Almanya'nın en yakışıklısı bir Türk

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Linstow kentinde düzenlenen yarışmanın finalinde, rakiplerini geride bırakan Yaman Almanya’nın en yakışıklı erkeği seçildi.Mete Kaan Yaman, Bremen Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okuyor . Yaman Bremen’de katıldığı ve birinci olduğu yarışma sonrası şunları söylemişti: “Beni yarışmaya sonradan dahil ettiler. Hiç aklımda Bremen’in en yakışıklı olacağım yoktu. Bunun tadını çıkartacağım”.Bu açıklamaların ardından Almanya'nın en yakışıklısı seçilen Yaman, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti.