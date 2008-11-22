Almanya'nın en şişmanına zayıflama operasyonu

Almanya'nın en şişman insanı olarak bilinen 370 kilogram ağırlığındaki Franz-Peter Ritz (35), zayıflamak için ameliyat oldu



Köln kentindeki Merheim kliniğinde 4 saatlik ameliyata tabi tutulan Ritz'in midesi, oniki parmak bağırsağından ayrılarak başka yerden bağırsağa bağlandı.



Merheim kliniğinin açıklamasında, Böylece ince bağırsağının sadece 50 santimetresinin faaliyet göstereceği ve yağa dönüşen kalorilerin daha fazlasının yakılacağı belirtildi.



Bu ameliyattan sonra Ritz'in yaklaşık 1 buçuk yıl içinde ağırlığının yüzde 80'ini, yaklaşık 296 kilogram kaybetmesi bekleniyor.



İşsiz kaldığı için çok daha fazla yemek yemeye başlayan duvar ustası Ritz, ameliyattan önce kan dolaşımı durması geçirerek, itfaiyenin tahsis ettiği özel araçla Merheim kliniğine kaldırıldı.

