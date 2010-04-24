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Kültür-Sanat

Almanya’nın en iyi kadın oyuncusu Kekilli

Sibel Kekilli Die Fremde (Ayrılık) filmindeki performansıyla 2010 Alman Sinema Ödülleri Lola’da, "En iyi Kadın oyuncu“ ödülüne layık görüldü.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Sibel Kekilli Die Fremde (Ayrılık) filmindeki performansıyla 2010 Alman Sinema Ödülleri Lola’da, "En iyi Kadın oyuncu“ ödülüne layık görüldü.



Ödülünü alırken gözleri dolan Sibel Kekilli, "bu sefer ağlamayacağım" dedi.

Kekilli 2004 yılında Duvara Karşı ile kazandığı Almanya’nın Oscar’ı olarak bilinen Lola ödülünü ikinci kez aldı.

Şubat ayında 60. Berlin Film festivali Berlinalede izleyiciyle buluşan filmde Kekilli’nin performansı büyük övgü almıştı.

"Die Fremde" Almanca, "Yabancı“ anlamına gelse de Türkiye’de "Ayrılık" ismiyle İstanbul Film Festivali'nde yer aldı.

Filmde Sibel Kekilli Almanya’da yaşayan ve ailesi tarafından zorla evlendirilen genç bir kadını canlandırıyor.

Alman Sinema Ödüllerinde 6 dalda aday gösterilen Ayrılık tek ödülle yetinmek zorunda kaldı.

Zira 13 dalda aday gösterilen Avusturya’lı yönetmen Michael Hanake’nin Beyaz Kurdele (Das Weiße Band) adlı filmi en iyi film dahil 9 ödül alarak geceye damgasını vurdu.


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