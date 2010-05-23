Almanya'nın en güzel Türk kızı

T24 - Türk kızlarının katıldığı "Miss Turkuaz Germany 2010" güzellik yarışmasını, yarışmaya Berlin'den katılan 21 yaşındaki Özlem Özbek kazandı.



Hotel Barcelo Cologne'de düzenlenen güzellik yarışmasında ikinciliği yine Berlin'den Zeynep Uğur elde ederken, üçüncülüğü de Nilgün Aslan ve Gizem Altay paylaştı.



14 Türk kızın katıldığı yarışmanın organizatörlüğünü yapan Yıldıray Cengiz, "Miss Turkuaz Germany" yarışması ile Almanya'daki toplumun bir parçası olan Türklerin bu alanda da iddiasını göstermek istediklerini söyledi.

Yarışmayı kazanan Özbek de birinci seçildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.



Jüri üyeleri arasında Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Bilkay Öney ve Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Kenan Kolat da yer aldı.







