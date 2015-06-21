Almanya’nın en güzel adaları



Kuzey Frizya Adaları, Schleswig Holstein Eyaleti'nin batı kıyısı açıklarında, Wattenmeer Milli Parkı kapsamındaki adalar grubudur. Bunların en büyüğü ve ünlüsü olan Sylt Adası, Danimarka kıyısına kadar ulaşır. Büyüklerin yanı sıra Halligen olarak anılan birçok küçük ada da mevcut.

New York için Hamptons neyse Almanya için de Sylt odur. İnsanlar buraya sadece 40 kilometreyi bulan eşsiz sahili için değil, eğer şansı varsa birkaç ünlü simayı görmek için de geliyor.

Almanya'nın en büyük adası Rügen'in görülesi birçok güzelliği var: Harika kumsalları, koyları, lagünler, yarım ada ve ünlü tebeşir kayalarının olduğu kıyı uçurumu. Ancak burası kültür etkinlikleri için de tercih sebebi. Örneğin Sellin rıhtımı üzerindeki açık hava konserleri..

Bu devasa tatil kompleksi sadece üç yıl içinde Naziler tarafından inşa edildi. 4,5 kilometrelik sahil boyunca uzanıyor ve 20 bin kişi ağırlayabiliyor. Bir bölümü gençlik yurdu olarak kullanılırken diğerleri tatil evlerine dönüştürülmüş durumda.

Dünya Kültür Mirası listesindeki ada

Almanya'nın en derin gölü olan Bodensee'nin ortasında Reichenau Manastır Adası bulunur. Göl Almanya, İsviçre ve Avusturya arasında uzanıyor. Ada 724 yılından kalma ünlü Benediktin Manastarı'na ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Reichenau 2002'den beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Baltık Denizi'nde bulunan Usedom adasının bir kısmı Almanya'ya, bir kısmı Polonya'ya ait. Yılda ortalama 2 bin saat güneş alması ve 70 metre genişliğindeki kumsalıyla "Güneş Adası" mükemmel bir tatil beldesi. Ada uzun yürüyüşlere son derece elverişli.

Hollanda sınırı yakınındaki Borkum Adası'nın adı ilk kez bir belgede 1398'de geçmiştir. O zamanlar korsanlar için bir sığınaktı. Bugün bundan eser yok. Bunun yerine güzel plajlar, kumsallar ve şahane doğasıyla anılıyor. 30 kilometrekareyle en büyük Doğu Frizya adası.

En uzun adanın kumsalları

Langeoog yöresel ağızda "uzun ada" anlamına geliyor. Ancak bu Langeoog'un Doğu Frizya adalar zincirinin en uzun adası olduğu anlamına gelmiyor. Langeoog güzel kumsallarıyla tanınır ve 20 metre yüksekliğindeki kum tepelerine sahiptir.

Helgoland ana karaya en uzak Alman adası. Yolculuk yaklaşık üç saat sürüyor. Doğayı korumak için adada otomobilin yanı sıra bisiklete de izin yok. Uzun Anna kayalığı adanın en ünlü noktası.

Kuzey Denizi'ndeki Wattenmeer Danimarka'dan Hollanda'ya kadar uzanır. 2009'da Dünya Kültür Mirası ilan edildi. Almanya'daki bölümü Milli Park olarak korunuyor. Sahil kesimi ve adaları kapsayan bölüm Avrupa'nın en zengin kuş bölgelerinden biri.