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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'nın dünyaya açılan kapısı

Paris için Eyfel Kulesi neyse Hamburg için de limanı o… Hamburg limanına her yıl 10 binden fazla gemi uğruyor.

16 Mart 2015 13:05


Zayıflayan küresel ekonomiye rağmen limanda bu yıl ilk kez 10 milyondan fazla standart konteyner taşınarak yeni bir rekor kırılması hedefleniyor. Geçen yıl 9,7 milyon konteyner ile 2013’e göre yüzde 5’lik artış elde edilmişti.

Yolcu gemileri, yük gemileri, tankerler, soğuk hava gemileri, nakil gemileri, romörkörler, müze gemileri… Hamburg limanına her yıl 10 binden fazla gemi uğruyor. Bunların büyük bölümünü dünyadaki deniz taşımacılığının yüzde 70’ini gerçekleştiren konteyner gemileri oluşturuyor.

Dünyada 14’üncü

Hamburg limanı dünyanın en büyük limanları listesinde 14’üncü. Buna rağmen Şanghay, Singapur ve Hong Kong'un oldukça gerisinde. Avrupa’da sadece Rotterdam limanı Hamburg’tan büyük. Gittikçe büyüyen konteyner gemileri Hamburg limanı için sorun haline geldi.

Dünyanın en büyük konteyner gemisi Ocak ayında Hamburg Limanı’nı ziyaret etti. Çin Denizcilik’e ait CSCL GLOBE adlı gemide 19 bin 100 standart konteyner alanı var. Dev gemi limandan yarım kapasite yükle ayrılabildi. Elbe Nehri rotası tam kapasite için yeterince derin değil.

Elbe nehri derinleştirilmezse büyük konteyner gemileri Hamburg limanına yanaşamayacak. Bu, dev gemilerin Kuzey Denizi ile liman arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik mesafeyi aşabilmeleri için elzem. Çevreciler ise nehir suyunun tuzlanıp bölgedeki sulamacılığı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Elbe'nin derinleştirilmesine karşı çıkıyorlar.

Deniz ticaretinin büyük bir bölümünün işlediği nispeten küçük ve merkezi limanlarda dev konteyner gemilerinin yanaşmasıyla bir yığılma meydana gelebilir. Bunlar dev gemilerin yükünü başka yerlere sevk eden küçük konteyner gemilerinin yanaştığı limanlar. Hamburg'un bu alanda da rekabet etmesi gerekiyor.

Wilhelmshaven'daki Jade Weser Limanı günün birinde Hamburg'u geride bırakabilir. Şimdiye kadar armatörler ve nakliyeciler tarafından pek kullanılmadı. Ama gelecekte daha fazla 18 binlik konteyner gemileri denizlerde olacak. Wilhelmshaven'a yanaşabilmelerinde ise hiçbir sorun yok.

Çin en önemli ticaret ortağı

Ama en önemli ticaret ortağı şimdiye kadar Hamburg'a sadık kaldı. Yüklü her 3 konteynerdan biri Çin'e gidiyor ya da oradan geliyor. Öte yandan 500'ten fazla Çinli şirket kentin ticaret siciline kayıtlı ve 700'den fazla Hamburglu şirket Çin ile ticaret yapıyor.

Hamburg Baltık Denizi bölgesi için de önemli rol oynuyor. Büyük konteyner gemilerinin getirdiği mallar buradan küçük gemiler, demiryolu ya da kamyonlar vasıtasıyla doğu Avrupa'ya taşınıyor.

Artan mal nakline rağmen limanda neredeyse hiç insan görünmüyor. Günlük on binlik konteyner sevkiyatının çoğu otomatik yapılıyor. Vinçlerle gemilerden alınan konteynerlar, kullanıcısı olmayan, tamamen otomatik araçlara aktarılıyor. Buna rağmen limanda 150 binden fazla kişi çalışıyor.

Liman bölgesine adını veren ‘HafenCity' birçoklarına göre Avrupa'nın en büyük kentsel gelişim projelerinden biri. Kentin bu yeni bölgesinde birçok şirketin ofisi, 5 bin 500 konut ve 40 bin iş yeri var. Projeyi taçlandıracak mücevher olan Elbe Filarmoni Salonu'nun tamamlanması birkaç yıl gecikti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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