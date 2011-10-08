Almanya'nın dönerci katili geri döndü!



T24 - Almanya'daki 8 Türk, bir Yunan manav, dönerci ve çiçekçiyi susturuculu tabancayla vuran seri katil dün 5 yıl aradan sonra bir cinayet daha işledi. Seri katilin 10'uncu kurbanı 44 yaşındaki çiçekçi Muhittin L. oldu.



Almanya’da herşey 2000 yılında başladı. Nürnberg’de Ispartalı bir çiçekçi olan Enver Şimşek ölü bulunmuştu. Yetkililer o zaman cinayeti çözemedi. 2001 yılında Hamburg, Nürnberg ve Münih’te de bakkal Süleyman Taşköprü, terzi Abdürrahim Özüdoğru ve manav Habil Kılıç işyerlerinde ölü bulundu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 2002’de katil Rostock’ta arkadaşının döner büfesinde çalışan Yunus Turgut’u hedef aldı. İki yılda işlenen cinayetlerin iki ortak noktası vardı. Birinci bağlantı kurbanların hepsinin ufak dükkan işleten Türk göçmenler olması ikinci bağlantı ise hepsinin Çek yapımı Cezka ile öldürülmüş olmasıydı.





2006’da bitmişti

3 yıl sonra yine Nürnberg’de Kürt asıllı dönerci İsmail Yaşar ölü bulundu. Bir hafta sonra Türkler’le arasından su sızmayan Yunan çilingir Münih’te öldürüldü. 2006’nın Nisan ayında ise iki cinayet daha işlendi. 4 Nisan’da büfeci Mehmet Kubaşık Münih’te, 10 Nisan’da ise internet kafe sahibi Halit Yozgat, Kassel’de ölü bulundu. Alman polisi Türk yetkililerle de iletişime geçti ama tamamında Ceska 83 kullanılan cinayetleri çözemedi. 2006’da cinayetler bir anda bitmişti.

Ancak Alman polisi dün Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Nürnberg’de, çiçekçi Muhittin L.’nin öldürüldüğünü açıkladı. Çiçekleri almak için dükkan dışına çıkıp, caddeden köşeye döndükten sorna 7 el ateş edilen Muhittin öldürüldü. Daha önceki cinayetlerde olduğu gibi yine Ceska marka tabanca kullanıldığı kaydedildi. Alman yetkililer olay yerine 50 polis memuru gönderirken, incelemelere devam edildiği belirtildi.







