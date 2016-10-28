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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın doğusunda camilere saldırılar arttı

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin soru önergesi üzerine hükümetin yaptığı açıklamada, doğu eyaletlerinde camilere yönelik saldırılarda artış olduğu belirtildi.

28 Ekim 2016 13:42

Almanya'nın doğu kentlerinde camilere yönelik saldırılar arttı. Huffington Post gazetesi, Yeşiller partisinin soru önergesi üzerine hükümet tarafından verilen cevaba dayandırdığı haberinde, Haziran ayında sadece Saksonya eyaletinde altı camiye yönelik saldırının kayıt altına alındığına yer verdi.

Hükümetin açıklamasına göre 2016 yılında camilere yönelik en fazla saldırı Saksonya eyaletinde düzenlendi. İkinci sırada Aşağı Saksonya eyaletinin yer aldığı belirtiliyor.

Haberde hükümet açıklamasına göre ülke genelinde 1 Haziran'dan bu yana camilere yönelik 28 suç vakasının kayıt altına alındığı belirtildi. 28 saldırıdan 13'ünün beş doğu eyaletinde düzenlendiği bilgisi verildi. Almanya'nın doğu eyaletlerinde Müslüman nüfusun sadece yüzde ikisi yaşıyor.

Alman Yeşiller Partisi’nin aşırı sağcılığa karşı stratejiler sözcüsü Monika Lazar, "Bu, Almanya'daki İslam düşmanlığının arttığını gösteren ürkütücü bir kanıt” şeklinde konuştu. Lazar'ın İslam düşmanlarının yılın başından bu yana en az 54 kez camilere saldırı düzenlediği ve gerçek saldırı sayılarının hükümet açıklamasındakinden fazla olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

Gazetenin haberinde bundan önce camilere yönelik saldırıların sıklıkla batı eyaletlerinde düzenlendiği, ancak 2016 yılının ilk yarısından itibaren doğu eyaletlerindeki saldırılardaki artışın dikkat çektiği belirtildi. Habere göre 2016'nın ilk altı ayında doğu eyaletlerinde sadece iki saldırı kayıt altına alınırken, Haziran ayından bu yana doğu eyaletleri olan Brandenburg ve Thüringen'de üçer saldırı düzenlendi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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