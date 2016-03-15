Almanya'nın dijital taarruzu



Almanya'nın dijital dönüşümde dünya ülkelerinin gerisine düşmemesi için hükümet milyarlarca euroluk yatırımı öngören on maddelik bir eylem planı hazırladı. Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, ‘2025 Dijital Stratejisi' adlı program hakkında bilgi verirken, ağırlığın optik cam elyafı kablo şebekesine ve elektronik dijital ajans merkezine verileceğini söyledi. Gabriel, Hannover'deki CeBit fuarının açılışında yaptığı konuşmada,‘Avrupa'nın, verilerin önem kazandığı ekonomik hayatta rekabet gücünü koruması gerektiğini' vurguladı.

Almanya'nın hızlı internet bağlantılarıyla örülmesi ve kalifiye eleman açığının kapatılması gerektiğini belirten Almanya Ekonomi Bakanı en geç on yıla kadar dünyanın en modern ve en güçlü altyapısına kavuşmak zorunda olduklarını dile getirdi. ‘ABD ve Asya ülkeleriyle rekabetten çekinmeleri için hiçbir neden bulunmadığını ifade eden Sigmar Gabriel gibi CeBit fuarının bu yılki partner ülkesi İsviçre'yi temsilen söz alan Cumhurbaşkanı Johann Schneider-Ammann da aşırı düzenlemeci olunmaması gerektiğini söyledi.

Hızlı internet ve 5G teknolojisi

Schneider-Ammann ‘Dijital teknolojilerde veri güvenliği ile ilgili bütün tehlikeleri önlemeye çalışılmasının, katma değer halkalarının Kaliforniya'ya kaptırılmasına yol açacağını' söyledi. İsviçre Cumhurbaşkanı ‘girişim özgürlüğünün yaratıcılığın ön şartı olduğunu' belirtirken, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Ulrich Grillo Almanya'nın güçlü dijital iletişim şebekesi açığının kapatılması gerektiğine işaret etti.

Ekonomi Bakanlığı internet şebekesinin saniyede 50 mega bitlik iletişim kapasitesine çıkarılmasının yeterli olmayacağı ve 2025 yılına kadar giga bitlik optik iletişim kapasitesine ulaşılması gerektiği görüşünde. CeBit fuarının açılışına katılan büyük komünikasyon şirketlerinin yetkilileri de Almanya'daki internet hızının Güney Kore'nin yarısı kadar olduğunu ve bakır kabloların sökülüp yerine giga bit hızındaki optik kabloların döşenmesi gerektiğini belirttiler.

Dijital yatırım yeri olmanın önemi

Dijitalleşme Alman ekonomisinin çehresini değiştirmeye başladı. Dijital branşta faaliyet gösteren her on şirketten dördü yepyeni ürün ve hizmet sunarken, iletişim ve komünikasyon teknolojisi üreten sekiz şirketten biri tutulmadığı için ürünlerini piyasadan çekmek zorunda kalıyor. Enformasyon ve komünikasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren Alman şirketleri yeterli kalifiye işgücü bulamadığı için faaliyetlerini yurt dışına kaydırıyor. Geçen yıl çalışmalarını kısmen de olsa yabancı ülkelere nakleden Alman şirketlerinin oranı yüzde 52'yi bulmaktaydı.

Kablosuz iletişimdeki son nesil 5G teknolojisinde Almanya'nın önemli hamleler yapabileceği belirtiliyor. Alman Telekom şirketinin yönetim kurulu üyesi Bruno Jacobfeuerborn Almanya'nın enformasyon ve komünikasyon teknolojileri merkezi olma özelliğini geniş ölçüde kaybettiğini, bunun 5G teknolojisiyle telafi edilebileceğini söyledi. Jacobfeurborn, 5G teknolojisindeki en büyük avantajlarının otomotivcilikteki uygulamalarla modern algılayıcı inovasyonu olduğunu ifade etti.