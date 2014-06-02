Almanya’nın Brezilya kadrosu belli oldu



Almanya'nın 12 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nda yer alacak nihai kadrosu belli oldu. Teknik direktör Joachim Löw, Borussia Dortmund'un yıldız ismi Marcel Schmelzer, Sampdoria forması giyen Shkodran Mustafi ve Hoffenheim'ın forveti Kevin Volland'a Brezilya'ya gidecek 23 kişilik kadroda yer vermedi.

Buna karşılık Pazar akşamı (1 Haziran) Kamerun ile oynanan ve 2-2 sona eren hazırlık maçında milli formayı ilk kez giyen Dortmundlu savunma oyuncusu Erik Durm'un yanı sıra milli formayı iki kez giyen Mönchengladbachlı Christoph Kramer, Schalkeli Julian Draxler, Freiburglu Matthias Ginter dünya şampiyonasına ilk kez katılacak genç isimler arasında yer aldı.

'Tecrübeli ve genç isimler biraraya geldi'

“Oyuncular kadroya girebilmek için çok çalıştı. Biz de karar verirken oldukça zorlandık” diyen Löw kadro dışı kalan oyuncularını da teselli ederek “Schmelzer, Mustafi ve Volland tabi ki hayal kırıklığı yaşıyor. Onlar da Brezilya'da olmak isterdi. Ancak her üç oyununcunun da hala gelecek büyük turnuvalarda oynamak için fırsatı var” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam sözlerin şöyle sürdürdü: “Kadroda yer alan tüm oyunculardan yüzde yüz ikna olduk. Birçok genç ismin yanı sıra turnuva tecrübesi yüksek oyuncuları bir araya getirdik. Her mevki için iki adayın olduğu geniş bir kadro oluştu. Oyuncular karakterli, takım karakterli. Bu kadroyla büyük hedefimiz için Brezilya'ya kendimize güvenli bir şekilde gidiyoruz.”

Alman milli takımının Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover 96)

Savunma: Jerome Boateng (Bayern Münih), Erik Durm (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern München), Per Mertesacker (FC Arsenal)

Orta saha: Julian Draxler (Schalke 04), Mario Götze (Bayern Münih), Sami Khedira (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Bayern Münih), Thomas Müller (Bayern Münih), Mesut Özil (FC Arsenal), Lukas Podolski (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schürrle (FC Chelsea), Bastian Schweinsteiger (Bayern Münih)

Forvet: Miroslav Klose (Lazio)