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Almanya'nın bir eyaletinden daha yasak: Erdoğan’ın mitingine izin vermeyeceğiz!

"Politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem"

16 Mart 2017 01:06

Almanya'nın Saksonya Anhalt Eyaleti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi eyaletinde seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Almanya’da Saarland eyaletinin ardından bir eyaletten daha yabancı politikacılara toplantı yasağı açıklaması geldi. Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, "Politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem" dedi.

Bild gazetesine konuşan Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Haseloff, Erdoğan'ın kendi eyaletinde seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Almanya'ya gelmesi durumunda bunun önünde herhangi bir engel bulunmadığını kaydeden Haseloff, "Ancak politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem" ifadelerini kullandı.

Saarland ne de Saksonya Anhalt eyaletlerinde, Türk nüfusun çok az olması nedeniyle planlanmış bir etkinlik bulunmuyor. 

Alman basınında Saarland'da 26 Mart tarihinde eyalet parlamentosu seçimleri yapılacağı için, Saarland Başbakanı Kramp-Karrenbauer'in oy kaygısıyla toplantı yasağı kararı aldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Fakat Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff da, seçimlerden yeni çıkıldığı halde benzer bir karar aldı.

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