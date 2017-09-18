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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ikinci kez Dışişleri'ne çağrıldı

Erdmann'ın 2 gün içinde ikinci kez bakanlığa çağrıldığı belirtildi

18 Eylül 2017 17:34

Der Spiegel dergisi 2 gün önce Köln'de PKK'nın gösteri yapması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Dergi, gerekçenin Federal Meclis'in, 2 Haziran 2016'daki oylamada 'Ermeni Soykırımı'nı tanıması olduğunu belirtti.

Sputnik’in Alman Der Spiegel dergisinden aktardığı habere göre, Erdmann'ın 2 gün içinde ikinci kez bakanlığa çağrılmasının nedeni, Federal Meclis'in 2 Haziran 2016'daki oylamada 'Ermeni Soykırımı' tasarısını tanıması.

Dergi iki önce Erdmann'ın Köln kentindeki Uluslararası Kürt Kültür Festivali'nde katılımcıların PKK lideri Abdullah Öcalan ve PKK flamaları açarak, örgüt lehine slogan atması nedeniyle bakanlığa çağrıldığını hatırlattı.

Federal Meclis geçen yıl 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etmiş, Ankara'nın şiddetli tepkilerinin ardından Alman hükümeti kararın bağlayıcı olmadığını belirterek kendini tasarıdan uzaklaştırmıştı.

Ancak Der Spiegel kararın Türk hükümeti için sorun olmaya devam ettiğini ve büyükelçinin bakanlığa çağrılma sıklığının diplomatik ilişkilerin ne denli kötü olduğunu gösterdiğini yazdı.

17 kez bakanlığa çağrıldı

Der Spiegel, Büyükelçi Erdmann'ın Mart 2016'dan bu yana 17 kez Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, bunun da ortalama ayda bir kez bakanlığa çağrılma anlamına geldiğini belirtti.

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