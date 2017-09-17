Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdmann'ın Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşen bir mitingde "terör propagandası yapıldığı" gerekçesiyle Dışişleri'ne çağrıldığı öğrenildi.

Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Almanya’nın Köln şehrinde bugün PKK terör örgütünün Almanya’daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir.



Festival adı altında düzenlenen sözkonusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya’daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan’ın posterlerinin açılmasına ve PKK’nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına göz yumulmuştur.



Köln’deki faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya’nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya’yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz.”