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Almanya'nın 3. güzeli Berna oldu

Miss Deutschland 2012 güzellik yarışmasını üçüncü bitiren Berna Keklikler, geçen yıl da 'Miss Turkuaz' unvanını elde etmişti

29 Mayıs 2012 16:46

Miss Deutschland 2012″ güzellik yarışmasında Türk kökenli aday Berna Keklikler üçüncü oldu. Birincilik tacını ise Hessen Eyaleti’nden Susan Henry taktı.

Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ve 18 finalistin yarıştığı “Miss Deutschland 2012″ güzellik yarışmasına Hessen Eyaleti’nin Kassel kentinden katılan 20 yaşındaki Susan Henry Almanya’nın en güzel kızı seçildi.

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Garbsen kentinden katılan Mareike Kiel ikinci olurken, Türk kızı Berna Keklikler de Gelsenkirchen’den katıldığı yarışmada Almanya’nın en güzel üçüncü kızı oldu.

Susan Henry’nin tacını geçen yılın birincisi Zallascht Sadat taktı. Lise son sınıf öğrencisi olan Henry, Almanya’yı Kıtalar Arası (Miss Intercontinental) ve Avrupa (Miss Europa) güzellik yarışmalarında temsil edecek.

Yarışmayı üçüncü bitiren Berna Keklikler, geçen yıl da “Miss Turkuaz” unvanını elde etmişti. Keklikler, aynı zamanda işletme eğitimi alıyor ve gelecekte oyunculuk yapmayı düşündüğünü belirtiyor.

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