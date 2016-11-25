Almanya'nın 2017 bütçesi hazır

Almanya'nın 2017 mali yıl bütçe tasarısı genel kurulda koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edildi. Federal devlet bütçesi bir yıl öncesine göre 12,2 milyar Euro artarak 329,1 milyar Euro'ya çıktı. Bütçe gelirlerinde beklenen artış sayesinde devletin önümüzdeki yıl krediye ihtiyacı olmayacağı açıklandı.

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble genel kuruldaki konuşmasında ‘vaatlerini yerine getirdiklerini ve önümüzdeki yıl da bütçeyi borçlanmadan finanse edeceklerini' söyledi. Reel gelirlerdeki artışa işaret eden maliye bakanı vatandaşın maddi durumunun dört yıl öncesinden iyi olduğunu ve ‘önemli risklere rağmen ek borçlanmaya ihtiyaç duyulmamasının önemli bir başarı sayılması gerektiğini' belirtti.

Wolfgang Schäuble, nüfusun yaşlanması, insani yardımlar, kalkınma yardımları ve iç güvenliğin önümüzdeki yıllarda da ek mali kaynak gerektireceğini, düşük faizlerin sağladığı ödeme avantajına ise artık güvenilemeyeceğini söyledi.

2017 yılında vergi gelirlerinin 301,78 milyar Euro'ya çıkması bekleniyor. Kamu yatırımlarına ayrılan kalem 36 milyar Euro'yu bulacak. Maliye Bakanı Schäuble kamu yatırımlarındaki darboğazların federal bütçeden değil, eyalet ve belediyelerin bütçeden çektiği yatırım harcamalarından kaynaklandığını dile getirdi. Schäuble Federal Altyapı Yatırımları şirketi kurulmasının devletin kamu harcamalarını daha verimli kullanmasına imkân tanıyacağını söyledi.

Savunma ve dış işleri bakanlıkların bütçesi artıyor

Yasama döneminin başından bu yana yüzde 53 oranında arttırılan İçişleri Bakanlığı bütçesi önümüzdeki yıl 1,1 milyarlık artışla 7 milyar Euro'ya çıkacak. Ek kaynağın önemli bölümü güvenlik birimleri ve istihbarat servisleri için kullanılacak. 37 milyar Euro'ya çıkacak olan Savunma Bakanlığı bütçesinin 5 milyar Euro'luk bölümü korvet sınıfı 5 adet savaş gemisi alımına ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı bütçesine ek olarak ayrılacak 1,5 milyar Euro Suriye'ye komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına yapılacak yardımlarda kullanılacak.

2017 bütçesi muhalefet partileri tarafından eleştirildi. Yeşiller Partisi'nin mali uzmanı Tobias Lindner, ‘bütçenin büyük koalisyonun fikir üretmekten aciz kalmasının belgesi olduğunu' belirtirken Sol Parti milletvekili Roland Claus, Almanya Hükümeti'nin ‘eski hamam, eski tas politikasını sürdürdüğünü' ifade etti.

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afp, reuters/AG, BÖ