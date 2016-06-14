Almanyalı Türklere oturma izni tehdidi



Alman Federal Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karara 'evet' oyu veren 11 Türk kökenli milletvekiline yönelik hakaret ve tehdit kampanyası, Almanya gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk kökenli 11 milletvekilini 'PKK uzantısı' ve 'kanı bozuk' diye nitelendirmesinin ardından milletvekilleri çok sayıda hakaret ve tehdit mesajına maruz kalmıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik partili İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, Almanya'daki Türklere, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk kökenli Alman milletvekillerine yönelik kışkırtmalarına katılmamaları' çağrısı yaptı. Krings Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Bu şekilde düşünen ve konuşan kişiler Almanya'ya ve Alman hukuk düzenine entegre olmamış demektir. Tabii ki bu durum oturma izni ile ilgili kararlarda dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

"Demokrasi hedef alınıyor"

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Katarina Barley, Ermeni soykırım kararının ardından gelen düşmanca tepkilerin demokrasiyi hedef aldığını belirterek, "Siyasi eylemlerimizde ne şantaja ne de hakarete boyun eğeriz" dedi.

Yeşiller partisi eş başkanı Simone Peter de Türkiye'nin Türklerle Almanlar arasındaki iyi ilişkileri dinamitlemeye çalışamayacağını kaydetti.

Eleştirilerin odağındaki Yeşiller partisinin Türk kökenli eş başkanı Cem Özdemir ise zırhlı araç ve polis korumasıyla gittiği ARD yayın kuruluşunun programında "Fanatikler maalesef her ülkede var. Önemli olan bizi yönlendirmelerine izin vermemek" diye konuştu.

Milletvekilleri bilgilendirilecek

Tartışmaların bir boyutu da Türk kökenli Alman milletvekillerinin Türkiye'ye seyahatleri durumunda güvenlikleri. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Almanya'da düşünce özgürlüğü kapsamında olan bazı ifadelerin Türkiye'de cezaya tabi olabileceği belirtilerek, Alman Federal Meclisi'ndeki Ermeni soykırım kararını onaylayan Türk kökenli vekiller hakkında Türkiye'de suç duyurularında bulunulmuş olabileceğine dikkat çekildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir soruşturma açıldığına dair ellerinde bilgi bulunmadığını kaydetti.

İlgili milletvekillerine Türkiye'ye gitmemeleri yönünde uyarıda bulunulduğu şeklinde medyada çıkan haberleri yalanlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, ancak milletvekillerinin Türkiye'deki siyasi ve hukuki çerçeve koşullarla ilgili yazılı olarak bilgilendirilmelerinin gündemde olduğunu söyledi.