Almanyalı Türkler Erdoğan'ı neden çok seviyor?



Almanya'nın Köln kentinde pazar günü düzenlenen Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne katılmak için Avrupa'nın dört bir köşesinden binlerce Türk Köln'e akın etti. Mitinge katılanların bir kısmı sadece Türkiye'yi desteklemek için geldiklerini söylese de elinde Erdoğan posterleriyle mitinge gelen, Recep Tayyip Erdoğan şarkıları çalındığında eşlik eden, Osmanlı'ya ait sembollerle siyasi duruşunu belli edenlerin sayısı da azımsanacak gibi değildi. Miting, Alman medyasına da "Erdoğan yanlılarının gösterisi" şeklinde yansıdı.

Avrupa kamuoyunda basın ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları, muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi sonrasında devlet kurumları ve TSK içindeki ‘temizlik' operasyonları nedeniyle 'giderek otoriterleştiği' eleştirilerine maruz kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'daki Türklerin desteği büyük. Yaklaşık 1 milyon 200 bin Türk seçmenin yaşadığı ve Almanya'da 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin oy oranı yüzde 60 dolayında oldu ve AKP Almanya'daki seçimlerden de birinci parti olarak çıktı. Erdoğan'ın Almanya'da bizzat seçmenlere seslendiği etkinliklerde de Türk kökenliler salonları birçok kez hınca hınç doldurdu.

HafenCity Üniversitesi'nden Türkiye ve Göç Uzmanı Dr. Yaşar Aydın'a göre, Erdoğan'ın sık sık Almanya'ya gelmiş olması, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nı kurması, AKP döneminde yurtdışındaki Türklere seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması bu desteğin nedenleri arasında. Aydın'a göre, Almanyalı Türklerin çoğunun muhafazakar olması da Erdoğan'ı kendilerine yakın görmelerinde etkili oluyor. Ancak Aydın Almanya'daki Türkiye kökenlilerin heterojen yapısına dikkat çekerek Aleviler, Kürtler ve seküler görüşlü insanlar arasında tıpkı Türkiye'deki gibi Erdoğan'a ve AKP'ye muhalif insanlar olduğunu da belirtiyor.

Alman medyasına tepki etkili mi?

Son dönemlerde Alman medyasındaki Erdoğan'a yönelik eleştiriler de Dr. Aydın'a göre, Almanya'daki Türk kökenlilerin Erdoğan ile dayanışmasının nedenlerinden biri. Aydın, “Kişiler, medya eleştiri oklarını tamamen Erdoğan üzerine çevirdikleri zaman insanlarda dayanışma arzusunu tetikliyorlar” diyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi de DW’ye değerlendirmesinde, ikinci ve üçüncü nesilden Türk kökenlilerin Erdoğan’ı desteklemesinin nedeninin Alman medyasına duyulan öfke olduğunu öne sürdü. Bilgi, Alman medyasının demokrasinin darbecilere karşı zaferini olumlulamak yerine, darbe ve Erdoğan’ın zayıflamasına odaklandığını savundu.

Köln'de pazar günü düzenlenen mitingin katılımcılarının Alman medyasına yönelttiği eleştiriler de bu görüşlerin Türk kamuoyu içinde yaygın olduğunu doğrular nitelikteydi. Örneğin genç bir Almanyalı Türk, Alman medyasında kasten Türkiye karşıtı haberler yayınlandığını öne sürerek "Türk televizyonlarında gördüğüm Türkiye ile Almanya'da gösterilen birbirinden farklı. Alman medyasına Erdoğan, Türkiye hakkında olumsuz haber yapmak için talimat mı veriliyor?" görüşünü dile getirdi.

Berlin'de bulunan Alman Şark Entitüsü'nden Türkiye araştırmacısı Ludwig Schulz ise Almanya'daki Erdoğan destekçilerinin çoğunlukla hükümet yanlısı medya organlarını takip ettiğini belirterek Erdoğan'a desteğin arkasında bu kanallardaki yayınlar olduğunu ifade etti.

Almanya'da da kutuplaşma tehlikesi

Ancak uzmanlara göre Türkiye'deki kutuplaşmış siyasi ve toplumsal iklim Almanya'ya da sirayet ediyor. Die Welt gazetesinde bu tehlikeye dikkat çeken Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, “Türk toplumu içinde bire çatlak oluşuyor. Dostluklar bozuluyor. Ailelerin içinde sorunlar oluşuyor” dedi. Türkiye Yaşar Aydın ise Almanya'daki gerginliği artırmamak için Almanya'daki Türkiyelilere büyük görev düştüğünü belirtti.