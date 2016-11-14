Almanyalı Türkler arasında kutuplaşma uyarısı

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Türkler arasında son dönemde artan siyasî kutuplaşma endişe yaratıyor. Almanya'nın Essen kentinde yayımlanan Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif kesimler üzerinde baskı ve göz korkutma amaçlı eylemlerin arttığını bildirdi.

WAZ'a konuşan Kuzey Ren-Vestfalya eyalet meclisinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Serap Güler, KRV'deki Erdoğan muhaliflerinin tehditlere ve 'vatan haini' şeklinde hakaretlere maruz kaldıklarını belirterek, Türk kökenli işletmelerin sosyal medya üzerinden yayılan yüzlerce isimlik boykot listeleri konusunda şikayetçi olduklarını kaydetti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eyalet milletvekili Serdar Yüksel de tehdit boyutunun hala çok yüksek olduğunu belirterek Türk mercilerinin Alman internet sayfaları ve Facebook sayfalarında hedefli ve sistematik bir şekilde hakaret ve siyasi içerikli yorumlar yaydığı suçlamasında bulundu. Yüksel, hükümetin destekçileri ve karşıtları arasındaki çatlakların yalnızca komşuluk ilişkileri, dernek ve camilere değil, giderek artan bir şekilde aile içi ilişkilere de yansıdığını ifade etti.

Aile içinde bölünmeler artıyor

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türk kökenli avukat Ramazan Sevinç de, Türkiye’de gerginleşen siyasî ortamın Almanya'daki Türk ailelere de etkileri olduğunu belirtiyor.

Siyasî görüş ayrılıklarının yol açtığı çatışma ortamı nedeniyle boşanmaya karar veren Türk çiftlerin sayısının giderek arttığına dikkat çeken avukat Sevinç "Evli çiftler birbirlerine yabancılaşıyor, anne babalar çocuklarıyla konuşmayı kesiyor, iş arkadaşları da birbirlerine küsüyor" dedi.

Sevinç, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Almanya'da yaşayan Türkler olarak hayat merkezimizin Türkiye değil Almanya olması gerekiyor. Bu tür olayların Türkiye'de kalması lazım" şeklinde konuştu.

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DW,epd/kna, BÜ/BK