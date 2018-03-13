'Almanyalı Osmanlılar'a karşı operasyon başlatıldı

Almanya'da, kendilerini Almanyalı Osmanlılar ile Genç Osmanlılar olarak tanıtan gruplara, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Grupların ülke genelinde 22 derneğinin bulunduğu ve üyelerinin büyük çocuğunluğunun Türk kökenli olduğu belirtildi.

Kendilerini Almanyalı Osmanlılar ile Genç Osmanlılar olarak tanıtan spor kulüplerine yönelik operasyonun sabah 06:00'da başladığı bildirildi. Söz konusu grupların bazı faaliyetlerinin 'kriminal' olduğuna yönelik şüpheler olduğu belirtiliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere konuyla ilgili, "Bugün alınan önlemlerle birlikte Federal Hükümetin hangi sosyal ve kültürel geçmişten olursa olsun kriminal faaliyetleri tolere etmediğini gösteriyor. Bu operasyon bir kez daha hukuk devletinin tüm suçlara karşı tereddütsüz ve azimli olduğunu gösteriyor" dedi.

Operasyon kapsamında Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Hesse bölgelerinde bazı adreslerde arama yapılacağı kaydedildi.

Almanyalı Osmanlılar olarak bilinen grupların Almanya genelinde 22 derneği var. Derneklere üye olanların büyük kısmı Türk asıllı üyelerden oluşuyor.

Alman İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan duyuruda boks kulübü olarak faaliyet gösteren grupların kendilerini 'gençleri sokaktan kurtarma' sloganı adı altında tanıttıklarını belirterek, söz konusu grupların geçmişte bazı şiddet olaylarına karıştıkları vurgulandı.