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Dünya
Deutsche Welle

Almanyalı Osmanlılar grubuna polis baskını

Almanya'nın üç eyaletinde Almanyalı Osmanlılar adlı Türk Rock grubunun toplanma yerlerine emniyet güçleri baskınlar düzenledi. Grubun daha önce AKP ile bağlantısı olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

13 Mart 2018 15:31

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Hessen eyaletinlerinde emniyet güçleri Almanyalı Osmanlılar (Osmanen Germania) adlı gruba ait mekanlarda arama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlara, muhtemel tehlikelere karşı özel polis birliklerinin katıldığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasında, baskınlarda dernek yapılanması ve faaliyetlerine ilişkin bilgi toplanmasının amaçlandığı vurgulandı. Almanya İçişleri Bakanlığı da baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada grubun amaç ve faaliyetlerinin ceza yasalarına aykırı olduğundan şüphe edildiği ifade edildi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu milliyetçi bir Rock derneği olan Almanyalı Osmanlılar, Almanya'daki diğer Rock gruplarıyla giriştiği çatışmalarla gündeme gelmişti. Grubun çatıştığı gruplar arasında daha sonra dağılan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Rock grubu Bahoz da bulunuyordu.

Emniyet güçleri, daha önce de Almanyalı Osmanlılar ait mekanlarda aramalar yapmış ve derneğin bazı üyelerini gözaltına almıştı. Stuttgart Savcılığı, geçen Aralık ayında derneğin 8 üyesi hakkında cinayete ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açmıştı.

AKP bağlantısı iddiası

Alman İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Almanyalı Osmanlılar adlı grubun 22 yerel şubesi ve 300 dolayında da üyesi bulunuyor. Bakanlığın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılar'ın amacının "diğer Rock kulüplerine karşı bölge hakimiyeti kurup şiddete dayalı üstünlük sağlamak ve kendini kabul ettirmek olduğu" belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de aramalarla ilgili olarak "federal devlet ve eyaletlerin, toplumun hangi kesiminden gelirse gelsin, suç unsuru teşkil eden faaliyetlere göz yummayacağını gösterdiklerini" söyledi.

Aramaların yapıldığı Kuzey Ren-Vestafalya şehirleri arasında Essen, Duisburg, Köln, Bottrop, Wuppertal ve Bochum bulunuyor. Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, grubun Türkiye'deki ktidar partisi AKP ile bağlantılı olduğunun ve Türk milliyetçisi ve aşırı sağcı görüşleri benimsediğinin tahmin edildiğini açıklamıştı.

DW, dpa, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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