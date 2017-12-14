Almanyalı Osmanlılar çetesinin yurt dışı bağlantısı soruşturuluyor

Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı, Kürtler tarafından kurulan Bahoz çetesiyle uzun süredir gerginlik yaşayan "Almanyalı Osmanlılar" (Osmanen Germania) adlı çetenin siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediğini araştıracak.

Baden Württemberg Emniyet Müdürü Klaus Ziwey, boks kulüpleri de olan "Almanyalı Osmanlılar" çetesinin yurt dışı bağlantısının araştırılacağını belirtti. Ziwey bu nedenle soruşturmaya ilk kez eyalet emniyet teşkilatı içinde yer alan uluslararası terörle mücadele biriminin de dahil edildiğini açıkladı.

Ziwey, "Almanyalı Osmanlılar" adlı çetenin, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile bağlantılarının olduğunu da sözlerine ekledi. UETD, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından AKP'nin resmi olmayan yurt dışı organizasyonu olarak kabul ediliyor.

Rülke: Erdoğan paramiliter birlik kuruyor

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Baden Würrtemberg eyalet meclisi grup başkanı Hans-Ulrich Rülke, UETD'nin eyaletin iç istihbarat birimi tarafından ve Almanya genelinde gözetim altına alınmasını talep etti.

Rülke, Stuttgarter Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, "Benin izlenimim, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hedeflerine ulaşmak için Almanya'da paramiliter bir destek birliği kurduğu yönünde" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın uzun kolunun Almanya'da işi yok" değerlendirmesini yaptı.

Baden Württenberg eyaletinde milliyetçi “Almanyalı Osmanlılar” ile Kürtlerin kurduğu “Bahoz” adındaki çete arasında sık sık kavgaların yaşandığı ve 2016 yılının son altı ayında şiddetlenen gerilimin daha sonra azaldığı belirtildi.

Baden Württemberg Emniyet Müdürü Ziwey söz konusu çetelerin üyelerinin birçoğunun tutuklu yargılandıklarını belirtti. Bu kişiler arasında Almanyalı Osmanlılar çetesinin başındaki tüm isimler ve Bahoz'un da bazı üyelerinin olduğu bilgisi verildi.

Geçen yıl Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen Almanyalı Osmanlılar çetesine uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor.

AKP milletvekiline yönelik iddia

Alman devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan "Frontal 21" programı ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinde Salı günü yer alan haberlerde, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk'ün "Almanyalı Osmanlılar" çetesiyle yakın bağlantısının olduğu iddia edidi.

Alman güvenlik birimlerinin dinleme ve gözlem tutanaklarına dayandırılan haberlerde, Külünk'ün birçok kez Almanyalı Osmanlılar'ın ileri gelen isimlerine para verdiği ya da verdirdiği öne sürüldü. Habere göre Almanya'daki soruşturma ekipleri bu parayla silah da satın alındığından yola çıkıyor.