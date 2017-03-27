Almanyalı Müslümanlar yardımda başı çekiyor

Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya'daki Müslümanların mültecilere yardım çalışmalarında diğer din mensupları ve mezhepsizlere göre daha faal olduklarını ortaya koydu.

Araştırmaya katılan Almanyalı Müslümanların yüzde 44'ü, geçen yıl sığınmacılara yönelik yardım çalışmalarına dahil olduğunu belirtti. Araştırmada bu oran Hristiyanlar arasında yüzde 21, mezhepsizler arasında yüzde 17 olarak kaydedildi. Almanya genelinde ise ülkede yaşayanların beşte birinin 2016 yılında en az bir kez sığınmacılara yardım faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

‘Nüfuz kurma iddiası dayanaksız'

Bertelsmann Vakfı uzmanlarından Stephan Vopel, Müslümanların sığınmacılara yönelik yardımları, üzerlerinde dini nüfuz kurma amacıyla kullandıkları yönündeki görüşlerin dayanaksız olduğunu belirterek, Müslümanların büyük çoğunluğunun diğer dinlere açık bir tutumdan yana olduğunu ve yaptıkları yardım çalışmalarıyla önemli bir köprü oluşturduklarını kaydetti.

Araştırma sonucunda sığınmacılara yardım çalışmalarında dinlerarası işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, ayrıca gönüllü yardım çalışanlarına daha fazla destek verilmesi çağrısı yapıldı. Önyargıları kırabilmek için sığınmacılarla bir araya gelme fırsatlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Bertelsmann Vakfı araştırmacıları, bunun için sığınmacı yurtlarının kent dışındaki sanayi bölgeleri yerine yerleşim yerlerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir dizi araştırmadan oluşacak olan 2017 Din Monitörü projesinin ilk etabını oluşturan araştırma kapsamında Almanya'da üçte ikisi Hristiyan ve üçte biri mezhepsiz olmak üzere bin 500 kişiye sorular yöneltildi. Özel olarak bin Müslümanın da görüşlerine başvuruldu. Din ve dini çeşitliliğin toplumsal birlikteliğe etkilerinin araştırıldığı Din Monitörü projesi kapsamında Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 10 bin kişiyle anketler gerçekleştiriliyor.

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AFP/dpa/epd/BK/GA